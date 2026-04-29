Петър Крилчев е новият генерален мениджър на Visa България. Той ще отговаря за развитието на бизнес стратегията на компанията, укрепването на партньорствата с банки, финансови институции, финтех компании и търговци, както и за подкрепата на дигитализацията на българската икономика.

Петър Крилчев поема поста от Красимира Райчева, която ръководеше дейността на Visa в България от влизането на компанията на пазара и изигра ключова роля за изграждането и развитието й в страната.

С богат опит във финансовия сектор и задълбочено разбиране на платежната индустрия, Петър Крилчев поставя силен акцент върху иновациите, сигурността и растежа, базиран на партньорства. Неговото назначение идва в ключов момент за българския пазар, белязан от ускорено навлизане на дигиталните технологии, продължаващо разширяване на електронната търговия и приемането на еврото.

„България има солидна основа за следващата фаза на растеж на дигиталните плащания – от нарастващото им приемане от потребителите до бързо развиващата се екосистема от търговци и финтех компании. Във Visa виждаме своята роля в това да подпомагаме този напредък, като предоставяме мащаб, иновации и сигурност на нашите партньори“, коментира Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България. „Електронната търговия ще продължи да бъде ключов двигател на растежа, като ние сме фокусирани върху това да направим онлайн плащанията по-бързи, по-лесни и по-сигурни – чрез токенизация и решения като Click to Pay и Visa Passkey, както и чрез подкрепа на нови модели като agentic commerce, при които плащанията са естествено интегрирани в дигиталните взаимодействия.“

Под ръководството на Петър Крилчев Visa България ще постави приоритет върху по-дълбоката интеграция на дигиталните плащания, като подпомага партньорите си да подобрят потребителското изживяване, както и да работят в условия на висок процент на одобрение на трансакциите и сведени до минимум измами. Компанията ще продължи да инвестира в технологии и решения, базирани на данни, които укрепват сигурността и подкрепят устойчивия растеж на платежната екосистема.

