BMW слага екран на капака на колата

На автомобилното изложение в Пекин BMW се фокусира върху дизайна на Neue Klasse, но представи и някои иновации, които биха могли да влязат в серийно производство.

Докато китайската публика се възхищава на модели като новия i3 и обновения i7, BMW се е посветила по специален начин на новия хит - iX3, представен в удължената L версия.

Показан беше и моделът iX3 Flow Edition с необичайно решение - капак, който функционира като екран. Това е концепция, която използва технологията E Ink, позната от устройства като електронни четци като Kindle.

Автомобилът е интегрирал технологията E Ink в предния капак за първи път. Производителят заявява, че тази технология показва готовност за серийно производство. Шофьорите могат да избират от осем различни анимации, показвани на предния капак. Сред тях е показване на силуета на китайски град, който се променя динамично, като е възможно допълнително да се регулира начинът на осветление.

BMW посочва, че този вид технология позволява ново ниво на персонализация, защото автомобилът може визуално да изрази стила и настроението на водача.