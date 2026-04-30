Китай предупреждава производителите да спрат да намаляват цените, те правят обратното

Китайският автомобилен пазар се опитва да намери баланс от две години, но ценовата война все още не отшумява. Въпреки предупрежденията на властите за спиране на подобни практики, производителите продължават да намаляват цените, а последният ход на BYD допълнително изостри ситуацията.

BYD допълнително е намалила цените на своите модели през март - средно с около 10 процента. Конкуренти като Geely и Chery са отишли ​​още по-далеч, предлагайки отстъпки до 15 процента. Това продължава спиралата, в която производителите се опитват да поддържат продажбите, но със свиващи се маржове.

Китай продаде около 23 милиона нови коли миналата година, докато фабриките имат производствен капацитет от цели 55,5 милиона автомобила годишно. Това принуждава производителите агресивно да намаляват цените, за да запълнят производствените линии.

Ситуацията се усложнява допълнително от новите регулаторни мерки. В миналото производителите често забавяха плащанията към доставчиците, което им даваше възможност да намалят цените по-агресивно. Сега те са под натиск да изпълняват задълженията си по-бързо, което увеличава финансовата тежест и намалява гъвкавостта.