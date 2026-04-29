Трайчо Трайков: Компенсациите за скъп ток за фирмите ще се изплаща всеки месец, за да не се пренася в цената на стоките

Компенсацията за консумация на електроенергия за небитовите потребители вече ще се изчислява не на шест месеца, а всеки месец. Става въпрос за случаите, когато токът е на цена над 122,71 евро. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков след заседанието на Министерския съвет.

По този начин фирмите ще могат да планират по-добре разходите си и да не се презастраховат в цените на стоките и услугите си.

Освен това вече ще са публични всички фирми, които взимат компенсации от Фонда за сигурност на електроенергийната система.