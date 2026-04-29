Производител на летящи коли влиза в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Една от най-технологичните компании в света - китайската XPENG, обяви, че на 22 април е подписала договори за дистрибуция с представители на три нови държави - Малта, Румъния и България.

XPENG не е просто производител на коли, а софтуерна компания. Техните системи за автономно шофиране (NGP - Navigation Guided Pilot) и интелигентните им гласови асистенти се считат за едни от най-добрите в света, често сравнявани директно с тези на Tesla.

Интересът на компанията към разработването на хуманоидни роботи и летящи коли (Xpeng Aeroht) подсказва, че шоурумите в България може да предлагат и други технологични джаджи освен електромобили.

Китайската комапния монтира и собствени бързи зарядни станции, които са известни с изключително високата си мощност.

"Надграждайки съществуващото си присъствие в 60 държави и региона по целия свят, XPENG продължава да разширява своите задгранични партньорства и да укрепва глобалната си мрежа за продажби и дистрибуция", посочват от китайската компания,