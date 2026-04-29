Войната в Близкия изток е намалила обема на инвестициите в злато

Обемът на глобалните инвестиции в злато е намалял с 5 на сто през първото тримесечие на 2026 г. заради войната в Близкия изток, която доведе до значителни продажби на благородния метал през март. Това се посочва в тримесечния доклад за търсенето на злато на Световния съвет по златото (WGC), предаде БТА по информация на Франс прес.

Златото регистрира ценови спад преди и след израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари. Колкото и парадоксално да звучи, конфликтът намали търсенето на благородния метал от страна на инвеститорите, засенчвайки традиционната му роля на сигурен актив. Що се отнася до борсово търгуваните фондове (ETFs), свързани със златото , значителният отлив през март компенсира голяма част от притока през януари и февруари, подчертава Световният съвет по златото.

Това развитие се дължи предимно на „северноамериканските фондове", които преживяха „рязък обрат през март".

Войната в Близкия изток доведе до скок на цените на изкопаемите енергоносители и предизвика отрицателна динамика на световните пазари, изостряйки нуждата на инвеститорите от ликвидност.

Златото се възползва от очакванията за по-затягаща паричното предлагане политика от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, която може да укрепи щатския долар. „Златото е широко прието навсякъде и понякога е първото нещо, което хората продават, когато имат нужда от пари в брой", обяснява Хуан-Карлос Артигас, експерт в Световния съвет по златото.

Според него след като този първоначален скок отмине, рисковата премия все пак може допълнително да подкрепи търсенето на злато.

Макар и да е налице намаление на търсенето по отношение на обемите, покупките на златни кюлчета, монети и инвестиционни активи като стойност са се увеличили рязко - с 62 на сто на годишна база.

Златото никога не е било толкова скъпо, колкото е в началото на 2026 г., като цената му за първото тримесечие достигна средно ниво от 4873 долара за тройунция.

Цените на златото се увеличиха повече от два пъти в рамките на година, достигайки рекордно високо ниво от близо 5600 долара за тройунция в края на януари, след което се понижиха.

Войната в Близкия изток създаде нови затруднения за бижутерския сектор под формата на смущения на търговията в региона, особено в Дубай, от където преминава 20 на сто от световната търговия със злато, подчерта Артигас.