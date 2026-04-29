НСИ: Месечната инфлация през април се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%

Месечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

В края на миналия месец НСИ обяви, че очакваната месечна инфлация през март ще е 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто, сочи справка в националната статистика. Окончателните данни, обявени от НСИ в средата на април, сочат месечна инфлация през март - 0,9 на сто, а годишна - 4,1 на сто.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3 на сто, на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно - 0,7 на сто и 3,6 на сто. Разминаването между „флаш инфлацията" спрямо окончателната е минимално, сочи справка в националната статистика.

По окончателните данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - 3,3 на сто, а през януари съответно - 0,6 на сто и 3,5 на сто.

През април 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт" (10,6 на сто), „Облекло и обувки" (7,9 на сто), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (2,1 на сто) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (0,8 на сто).

Намаление се очаква в групата „Развлечения, спорт и култура" (1,5 на сто).

Според експресната предварителна оценка на НСИ през април 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде 1,7 на сто, а годишното - 4,7 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат увеличение: хранителни продукти - с 2,4 на сто; нехранителни стоки - с 1,8 на сто; услуги - с 0,1 на сто.