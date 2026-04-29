Иван Христанов: Закривам "Магазин за хората"

Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато идеологът е летял 33 пъти с частен самолет

Разпореждам закриването на дружеството "Магазин за хората" и връщаме обратно заложените 10 млн. лв. в бюджета. Това съобщи министърът на земеделието Иван Христанов след заседанието на Министерския съвет.

Причината е, че дружеството е на загуба. Заложените приходи за миналата година са били 1,48 млн. лв., но реално те са под 1/3, или 0,42 млн. лв., въпреки че от фирмата са отчели 100% изпълнение на заложените приходи. Единственото устойчиво нещо са заплатите там - 170 хил. лв. за няколко човека от началото на годината, обясни той. Тези заплати са изплащани от тези 10 млн. лв. и от тях вече са изхарчени около 2 млн.

От ден първи има петно върху Министерството на земеделието и неговите структури заради "Магазин за хората" и неговият идеолог, който е санкциониран по "Магнитски". Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато идеологът е летял 33 пъти с частен самолет миналата година. Въпреки всичко дадохме шанс за "Магазин за хората".

Но резултатите са трагични. За тази година са заложени 37 млн. лв. оборот, а за следващата - 103 млн. лв. Увеличението на капитала пък било планирано да се случи чрез външен инвеститор.

Христанов заподозря и теч на информация, тъй като решението за закриване на дружеството било дискутирано в много тесен кръг. Въпреки това тази сутрин в 8,17 ч изпълнителният директор на "Магазин за хората" сам подаде оставка.

Земеделският министър обоснова решението си с това, че не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, да се меси пряко в икономиката и цените.

