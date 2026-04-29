НСИ: Производството на пропан-бутанови смеси у нас нараства с 33,3% през февруари

През февруари 2026 г. спрямо януари 2026 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - с 33,3 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 40,4 на сто.

Справка в НСИ показва, че през януари 2026 г. спрямо декември 2025 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване е имало при дизеловото гориво - с 38,4 на сто, а намаление е било регистрирано само при пропан-бутановите смеси - с 25 на сто.

При доставките на енергийни продукти през февруари нарастване се наблюдава само при пропан-бутановите смеси - с 3 на сто. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 39,7 на сто.

Справка в НСИ сочи, че в началото на годината при доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване е имало при твърдите горива - с 20,1 на сто, а най-голямо намаление е било отчетено при автомобилния бензин - с 39,7 на сто.