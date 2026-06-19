От тъмната или светлата страна на рутината работите и живеете

Тя създава комфорт във всекидневието за заетите хора, но е опасна, защото новостта е човешка потребност

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

При вас цари желязна организация, има твърдо установен график за всеки делник. Работата ви е много и напрегната, макар че не е особено разнообразна. Битовите ви задължения също са по строг план, иначе не сколасвате с всичко. Дори уикендите ви са разграфени. И двамата с партньора сте затрупани с толкова много служебна работа и домашни ангажименти, че всичко извънредно - дори и хубаво, ви хвърля в стрес.

Някой ще каже, че живеете в рутина. Прав ще е. Вие обаче си я харесвате, тя ви е удобство. Обичате си навиците и не искате да излизате от тях. Чувствате си се щастливи.

Дали наистина е така, или само така ви се струва?

Според психолозите рутината има тъмна страна, която се осъзнава със закъснение. Тя е много ефективна за създаване на комфорт и избягване на хаос в напрегнатото съвременно съществуване на повечето хора в активна възраст. Смятате, че сте щастливи, защото успявате да се справяте с всичко в претрупаното си всекидневие.

Така е обаче в краткосрочен план. В средносрочен и в дългосрочен не е. "Рутинизирането" съсипва живота. В него липсва всякаква спонтанност, той престава да е интересен, камо ли пък вълнуващ. А новостта е човешка психологическа необходимост, твърдят експертите.

Някои хора са по-привързани към еднообразието. Други не го понасят дълго и са силно нетърпеливи да правят различни неща. Но никой не е в състояние да издържа едни и същи преживявания до безкрайност. Идва момент, в който настъпва нещо като взрив. Човек не само прави спонтанни промени, но и започва силно да съжалява за пропуснатото време. Понякога така "избухва", че минава в крайности.

Психолозите не съветват да ликвидирате повечето си навици, защото това би направило живота ви сложен и безпорядъчен. Препоръчват обаче периодично честно да си задавате въпроса как се чувствате. Разглеждайте по-голямата картина и се питайте:

Имах ли завладяващо преживяване през последния месец?

Ако отговорът е "да", значи все пак рутината още продължава да работи за вас, засега сте далеч от експлозия.

Но ако искреният ви отговор е "не, отдавна не ми се е случвало нищо вълнуващо", трябва много бързо да си дадете сметка, че устойчивостта на битието ви е минала отвъд безрисковата граница за съзнанието ви. Имате постоянни навици, които вече не ви служат, а безсимптонно ви задушават.

Дори да ви се струва, че сте в зона на комфорт, този комфорт не допринася за живота ви, а го влошава. Трябва да направите промени, за да излизате поне малко извън въпросната зона, поне периодично. Иначе тя ви лишава от жизненост.

Важна следваща стъпка е да погледнете към още по-голямата картина - по-напред, към бъдещето.

Ако си представите да правите същото и след седем месеца, и седем години, дали ще чувствате, че сте живели живота си през това време? Или ще чувствате съжаление, че сякаш сте го пропуснали?

"Ако запазите статуквото на вашите навици, един ден може да погледнете назад към живота си и да осъзнаете, че сте били високо функциониращо зомби, работещо на автопилот. В крайна сметка може да изпитате чувството, че сте пропуснали много интересни възможности, които само новостта и спонтанността могат да донесат", изтъква Джоди Уелман, треньор и автор на книга за смислен живот.

"Ако живееш една и съща година 75 пъти, не я наричай живот", казва Робин Шарма, един от най-известните световни експерти по личностно развитие, мотивация и лидерство.

Според Джоди Уелман човек трябва да търси навреме предупредителни знаци, че една различна версия на живота му би била по-вълнуваща и ще го прави по-щастлив. Ако ги види, незабавният верен отговор е вливането на промени.

Може да не планирате новото и да се оставите на спонтанност - в някои моменти да правите, каквото ви хрумне.

"Това е знак за растеж, знак, че тук се живее живот. Макар че се страхувате излизането от рутината да не доведе до хаос, по ироничен начин новостта и спонтанността може да имат точно обратния резултат. Да разпалят у вас креативност и да станете по-ефективни в натоварената ви професионална работа. Може да ви направят по-жизнени и по-продуктивни във всичките ви многобройни ангажименти. И в крайна сметка да бъдат катализаторът ви за по-щастлив живот", уверява специалистката.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Теория и практика за оптимална дължина на лятната отпуска

Дрескод и в жега: Обличате се не за сегашната длъжност, а за онази, на която искате да стигнете

Наръчник да се справите с най-токсичния вид колега

Трикове да си върнете желанието за работа, преди да ви хване шефът

Как психофеноменът "илюзия за прозрачност" пречи на деловото общуване

Умното 30-секундно правило води към успех в кариерата

Всеки е толкова нещастен в работата, за колкото се мисли (по Сенека)

Тайната на деловата харизма: Питайте, за да ви харесват

Как да спрете тихата агресия на шефа с елегантно "не" на задачите

10 конкретни техники да постигате кариерните си цели

Умственото разстояние помага за по-ефективно професионално учене

Обич към грешките - модел за емоционална стабилност и професионален успех

Топ 9 на мениджърите, които ви пречат да се развивате