НСИ: Пътуванията на българи в чужбина са с 4,4% по-малко през март, повече чужденци идват у нас

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2026 г. са 707 200 или с 4,4 на сто по-малко от март 2025 година. Регистрирано е намаление с 9,5 на сто на пътуванията с други цели и с 0,1 на сто - с цел почивка и екскурзия, докато тези със служебна цел се увеличават с 2,3 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За миналия месец НСИ отчете, че пътуванията на българите в чужбина са били 571 500 или с 6,2 на сто повече от февруари 2025 г., като е било регистрирано увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, сочи справка в националната статистика.

Най-голям брой пътувания на български граждани през март са осъществени към: Турция - 199 400, Гърция - 133 400, Румъния - 80 400, Сърбия - 48 500, Германия - 35 500, Република Северна Македония - 29 900, Австрия - 26 600., Италия - 22 600, Франция - 17 600, Испания - 17 100.

През март 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 771 200 или с 0,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение с 5,5 на сто на пътуванията със служебна цел и с 1,1 на сто - с цел почивка и екскурзия, докато тези с други цели намаляват с 1,3 на сто. Транзитните преминавания през страната са 31,8 на сто (245 000) от всички посещения на чужди граждани в България.

Справка в НСИ показва, че през февруари 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са били 735 200 или с 2 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много посещения в България през март са направили гражданите от: Турция - 174 700, Румъния - 161 600, Гърция - 135 700, Сърбия - 48 600, Германия - 33 300, Република Северна Македония - 29 400, Украйна - 22 600, Италия - 18 600, Полша - 15 400, Обединеното кралство - 15 000.