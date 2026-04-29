Казахстан обяви, че няма намерение да напуска ОПЕК+.

Министерството на енергетиката на Казахстан обяви днес, че страната не обмисля да напуска ОПЕК+, ден след като ОАЕ съобщиха, че ще напуснат групата на страните производителки на петрол, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Към днешна дата въпросът за промяна на формата на участие на страната в организацията не стои на дневен ред", съобщи пресслужбата на енергийното ведомство, цитирана от украинската Интерфакс.

Казахстан не е член на ОПЕК, но подкрепя споразумението във формат ОПЕК+ за ограничаване на производството на петрол от над осем години.

Казахстанското министерство на енергетиката оповести в средата на април, че Астана „продължава да се придържа към споразуменията, сключени в рамките на ОПЕК+, и ще поддържа конструктивно взаимодействие с партньорите си в алианса, ръководейки се както от международните ангажименти, така и от националните интереси".

Ведомството припомни по-рано, че крайният срок за компенсациите за свръхпроизводството на петрол съгласно задълженията по споразумението, е до края на юни 2026 г.

ОАЕ, които произвеждат около 3 милиона до 3,5 милиона барела петрол на ден, обявиха вчера оттеглянето си от организацията на ОПЕК и споразумението ОПЕК+, считано от 1 май.