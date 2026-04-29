ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин пусна платформа „GO BEIJING“ с 39 услуги и п...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22755930 www.24chasa.bg

Иранският риал отслабна до рекордно ниско ниво от 1,8 милиона за долар

948
Иранският риал удари ново дъно спрямо долара Снимка: Twitter/@Sobhan Hassanvand

Курсът на иранския риал спадна до рекордно ниско равнище от около 1,81 милиона за щатски долар, след като за два дни валутата се обезцени с приблизително 15 процента, съобщи иранската новинарска агенция ИСНА, цитирана от Ройтерс.

Поевтиняването на иранската валута последва седмици на спокойствие на свободния валутен пазар в Иран и изглежда е било предизвикано от повишеното търсене на чуждестранни валути, включително еврото и емиратски дирхами, предаде БТА.

Данни от специализирани портали показват разлики в котировките, които варират между 1,76 милиона и 1,81 милиона риала за долар.

В началото на 2026 г. един щатски долар се разменяше за около 1,47 милиона риала, което подчертава ускореното обезценяване на националната валута.

В края на 2025 г. страната бе обхваната от вълна от протести, започнали сред търговците заради рязкото поевтиняване на риала и влошаващата се икономическа ситуация, които впоследствие прераснаха в по-широки антиправителствени демонстрации.

Иранският риал удари ново дъно спрямо долара Снимка: Twitter/@Sobhan Hassanvand

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

