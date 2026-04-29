Андрей Новаков: България може да получи 2 млрд. евро повече при следващата финансова рамка на ЕС

България има потенциал да получи увеличение от близо 20 процента на средствата по линия на отделните държави членки в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, което се равнява на около 2 милиарда евро допълнително. Това съобщи за БТА евродепутатът Андрей Новаков, като отбеляза, че предложението е направено с негово участие и в сътрудничество с други депутати.

Новаков е един от тримата докладчици на Европейския парламент по новия Регламент за Европейски мегафонд, чрез който ще се реализира бъдещата кохезионна политика и ще се разпределят над 780 милиарда евро след 2027 г. Средствата ще обхващат области като икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, рибарство, както и сигурност и просперитет.

По думите му кохезионната политика преминава през най-съществената си реформа досега. Очаква се финансирането да се предоставя чрез единен национален план по модел, сходен с Плана за възстановяване и устойчивост, като средствата ще бъдат обвързани с изпълнение на реформи и конкретни цели, включително в областта на екологията и високите технологии. Новаков добави, че през следващите седем години Европейският съюз ще увеличи инвестициите си в наука, иновации, отбрана и транспортна инфраструктура.

В контекста на сигурността докладчикът подчерта, че България, като част от източния фланг на НАТО, трябва да развива отбранителния си капацитет. Той отбеляза реализирани проекти по програмата SAFE, включително за зенитно-ракетни системи IRIS-T и морско оборудване. Според него е важно страната да използва собствената си индустрия, така че средствата да остават в икономиката,, вместо да бъдат изнасяни навън. Той изрази надежда, че политическата нестабилност и честите избори в страната няма да попречат на усвояването на средствата, както се е случило с Плана за възстановяване. Според него е критично важно следващото редовно правителство да действа в синхрон с Европейския съвет, за да се защити исканото увеличение на бюджета.

„Всичко е в нашите ръце", заяви той, като отбеляза, че българските евродепутати трябва да се разглеждат като национален капитал, който да бъде използва. „А не, както често се случваше със смяната на всички правителства, докато се запознаем и докато разберем кой какво може да свърши за България, или пък продиктувано от политически пристрастия, не работихме добре заедно, нямаше комуникация с администрацията в София", каза още българският евродепутат от ГЕРБ/ ЕНП.

По думите му характерно на новото парламентарно мнозинство в България е, че има малко опитни хора, свързани с европейските институции. Новаков призова хората, които съвсем скоро ще влязат в управлението на страната ни, да се доверят на това, което е свършено до момента, да потърсят подкрепа, а да не подхождат реваншистки.

„Стигнахме дотук да управляваме щетите, а не да гледаме за ползите," коментира той по отношение на досегашните забавяния, призовавайки за бърза адаптация към новата реалност на европейското финансиране.