"Булгаргаз" кани 37 международни търговци на търг за доставка на газ на терминал в Турция

Танкер за втечнен газ.

"Булгаргаз"  стартира тръжна процедура за доставка на 1 товар втечнен
природен газ (1 млн. мегаватчаса) на терминал в Турция, съобщават от компанията. Поръчката е с цел осигуряване на необходимите количества за лятото за българските потребители.

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз".

Получените оферти ще бъдат оценявани съгласно Методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане.

От компанията припомнят, че терминалът край  Александруполис, Гърция е в планов ремонт 1.04.2026 г., като след приключването му "Булгаргаз" има планирана доставка на още 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в хранилището в Чирен за обезпечаване на част от потреблението през зимния период 2026-2027 г.

