Хотели по морето отварят още в края на април

Летният сезон по Черноморието започва по-рано тази година, като част от големите комплекси отварят още в края на април. Това е сигнал за опит да се удължи сезонът и да се привлекат туристи извън пиковите летни месеци.

На 30 април Dreams Sunny Beach Resort & Spa посреща първите гости, а от 1 май отваря и Secrets Sunny Beach Resort & Spa, който е ориентиран към посетители без деца. И двата хотела са част от най-голямата верига у нас Hyatt.

Общата тенденция е ясна – курортите залагат все повече на по-спокойна почивка, природна среда и уелнес услуги, а не само на масовия летен туризъм. Районът около Слънчев бряг и Несебър предлага комбинация от морски климат и зелени зони, което позволява по-комфортен престой още през пролетта.

Ранното отваряне показва и по-широка промяна – Черноморието постепенно се отдалечава от модела „само юли и август" и търси по-дълъг и устойчив сезон.