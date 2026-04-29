Компанията отчита -1,27% дефлация при продажните цени през март на фона на 0,9% месечна инфлация в страната
- За 2025 г. BILLA България отчита оборот от 820 млн. евро (+6,3% спрямо 2024 г.; +3,5% ръст на база един и същ брой магазини).
- През 2026 г. компанията планира инвестиции от 43 млн. евро, включително 10 нови магазина, навлизане в 6 нови града и 300+ нови работни места, както и реновация на 15 магазина.
- Компанията има за цел да достигне 200 магазина до 2028 г.; към момента BILLA оперира 173 магазина в 55 града.
- Март 2026 спрямо март 2025: 0,4% инфлация в покупните цени и -1,27% дефлация в продажните цени (общо за всички категории), на фона на 0,9% месечна инфлация в страната.
- Проучване за българския пазар, поръчано от REWE Group (N=1014): 69% купуват повече продукти на промоция; 57% посочват качеството като водещ фактор при избор на магазин; 53% казват, че устойчивостта влияе на избора им.
- До края на 2026 г. BILLA планира да достигне 60 обекта с фотоволтаици (5 982 kWp), 24 системи за съхранение на енергията (5 800 kWh) и 50 зарядни станции за електромобили в 20 града;
- При собствените марки портфолиото включва 2 200+ продукта в 34 бранда, а над 75% от брутния оборот е от продукти на български доставчици. Компанията цели да достигне 30% дял на собствените марки от оборота до 2030 г.
Бизнес резултати и планове за развитие
BILLA България отчита оборот от 820 млн. евро за 2025 г. (+6,3% спрямо 2024 г.; +3,5% на база един и същ брой магазини). През 2026 г. компанията планира инвестиции от 43 млн. евро в България.
До края на 2026 г. BILLA планира 10 нови магазина и навлизане в 6 нови града (Раднево, Дряново, Генерал Тошево, Гълъбово, Лозен и Хисаря), като очакваният ефект е 300+ нови работни места. Дългосрочната цел остава 200 магазина в България до 2028 г., а към момента веригата оперира 173 магазина в 55 града.
Планирана е и реновация на 15 магазина през 2026 г. като част от програмата за модернизация на мрежата.
Потребителски нагласи в България (проучване, поръчано от REWE group)
Национално онлайн проучване за България, поръчано от REWE Group (1014 пълнолетни българи; 3/4 седмица на 2026 г.), очертава засилващ се песимизъм: 17% очакват подобрение във финансовото си състояние през следващите 6 месеца, докато 36% очакват влошаване. Разходите за живот са основно лично притеснение за 54% от анкетираните.
Като ключови обществени проблеми към държавното управление анкетираните най-често посочват растящите цени (61%) и корупцията (58%). Следват общественото здраве (31%), пазарът на труда/условията на труд (23%), сигурността/престъпността (22%) и качеството на образованието (21%).
На ниво лични притеснения, след нарастващите разходи за живот (54%), респондентите посочват бъдещето на децата (36%), собственото финансово състояние (34%), икономическа криза (33%), собствено здраве (29%) и военни действия в близост до страната (25%).
По темата за хранителните навици, половината от анкетираните се определят като месоядци (50%). Сред посочените като релевантни режими са още без захар (30%) и кето/нисковъглехидратен режим (19%), както и вегетарианство (10%) и веган диетата (3%).
Реакцията към високите цени най-често е търсенето на повече оферти: 69% заявяват, че купуват повече продукти на промоция. Други отчетени реакции включват: по-често използване на предимствата на програмите за лоялност (40%), пазаруване по-често в дискаунтъри (36%), намаляване на общото количество покупки (31%) и покупка на намалени продукти с кратък срок на годност (30%).
Повече от половината от анкетираните посочват, че поради високите цени най-често са се отказвали от маркови продукти (55%), следвани от непървостепенни храни (53%) и премиум марки (50%). Месните продукти се открояват като продуктова група, която 67% определят като важна и заявяват, че не са се лишавали от нея.
При избора на място за пазаруване качеството на продуктите е водещ фактор за 57%, следвано от близост до мястото на живеене (44%) и разнообразие на асортимента (43%). В рамките на същата матрица са отчетени и значими фактори като богат избор на пресни плодове и зеленчуци (40%), избор на основни храни (35%) и чистота в магазина (24%).
Устойчивостта е фактор за 53%; сред най-често посочваните проявления са предпочитание към регионални продукти без дълги транспортни маршрути (41%), избор на справедливо произведени и търгувани храни (32%) и избягване на отпадъци от опаковки (31%).
Инфлация/дефлация по категории (март 2026 спрямо март 2025)
Вътрешният анализ за март 2026 г. спрямо март 2025 г. отчита 0,4% инфлация в покупните цени и -1,27% дефлация в продажните цени (общо за всички категории). За контекст: месечната инфлация за март в страната е 0,9%.
Най-висока дефлация в продажните цени в BILLA се отчита при консервирана храна (-5,35%), основни храни (-4,82%) и млечни продукти (-4,59%). Дефлация има и при плодове и зеленчуци (-1,14%), почистващи препарати и детергенти (-1,87%) и козметика (-0,86%). Категории с ръст в продажните цени са нехрани (4,17%), месо и деликатеси (0,50%), напитки (0,21%) и захарни изделия (0,21%).
Инфлацията в покупните цени по категории включва: месо и деликатеси (-0,15%), плодове и зеленчуци (-1,56%), млечни (-3,01%), основни храни (-0,48%), консервирана храна (-0,43%), напитки (3,76%), захарни изделия (4,66%), почистващи препарати и детергенти (0,32%), козметика (-0,27%) и нехрани (6,13%).
Великденско пазаруване: показатели от реални продажби
Показателите са на база 3 седмици - седмицата преди Цветница, Цветница и Великден - спрямо същия празничен период за 2025 г.
Клиентите на BILLA са закупили 800 000+ кг месо (свинско, пилешко и агнешко), 7+ млн. яйца и 350 000+ козунаци, от които 100 000 са от пекарните на BILLA. Спрямо миналия Великден плодовете са с 30% повече, а зеленчуците - с 2% повече.
Енергоефективност и устойчиви инвестиции
BILLA има 60 обекта с фотоволтаици (магазини и складове) с мощност 5 982 kWp. До края на 2026 г. се планират достигане на 24 системи за съхранение на енергията с капацитет 5 800 kWh и 50 зарядни станции за електромобили в 20 града. Към момента 30% от използваната енергия е от възобновяеми източници, в синхрон с климатичната цел на REWE Group за -30% парникови емисии спрямо нивата от 2019 г.
Асортимент и собствени марки
BILLA предлага 2 200+ продукта собствени марки от 34 собствени бранда във всички ценови сегменти. Делът на собствените марки е 23% през 2025 г., с прогноза 25% до края на 2026 г. и цел 30% до 2030 г. Над 75% от брутния оборот от собствените марки е от продукти на 127 български доставчици.
От 1.01.2026 г. BILLA предлага само яйца от свободни и подово отглеждани птици. Компанията партнира с 8 доставчика на яйца от свободно и подово отглеждани кокошки, като всички доставчици са български.
Според анкета, проведена от Европейската комисия, 99% от участниците (включително 54% от бизнеса) считат премахването на клетките за важно или много важно. По данни от Eurobarometer (октомври 2023) близо 90% от хората в ЕС са убедени, че сегашното законодателство не позволява на животните да проявяват естествено поведение, което противоречи на етичните норми.
Хора и работодател
BILLA България осигурява 5 600 работни места и развива обучителни центрове в 6 града в страната. Инициативата BILLA Социален фонд е подкрепила над 600 семейства със средства на стойност 500 000 евро през последните 10 години.