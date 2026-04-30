Петролните компании печелят по 3000 долара на секунда от енергийната криза

Благодарение на покачващите се цени на петрола шестте най-големи петролни компании (Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil и TotalEnergies) ще натрупат 93 милиарда долара печалба тази година.

Изчислено годишно, това се равнява на печалба от 2967 долара на секунда. Контрастът с 2025 г. е поразителен, тъй като дневните печалби надвишават миналогодишните с 37 милиона долара.

Тези данни бяха публикувани от Oxfam Novib в навечерието на първата международна конференция за постепенно премахване на изкопаемите горива, проведена в Колумбия.

Според неправителствената организация "Транспорт и околна среда", петролните компании ще реализират 24 милиарда евро неочаквани печалби тази година само от европейския пътен трафик.