Китайска кола прожектира филми и мачове с фаровете си!

Китайският технологичен гигант Huawei е развил своята технология XPixel до степен, в която може да превърне автомобил в уникално автокино. Фаровете позволяват възпроизвеждането на висококачествени цветни изображения, така че могат да се използват, за да се направи автокино или пък да прожектирате мачове директно пред колата!

В по-скъпите нови автомобили сме свикнали с адаптивни фарове, които регулират яркостта си, за да предвиждат и осветяват завои през нощта или да предотвратяват заслепяването на насрещно движещите се шофьори от дългите светлини по двупосочни пътища. В Китай обаче на фаровете вече дават още една функция: да проектират цветни изображения, като по този начин ефективно ги превръщат в автокино например.

Това е технологията xPixel на Huawei, един от водещите световни производители на мобилни телефони, която бе представена в най-новата си версия на собствената технологична конференция, проведена през седмицата на автомобилното изложение в Пекин. Когато автомобилът е паркиран, фаровете са способни да показват движещи се цветни изображения, което по същество им позволява да възпроизвеждат видеоклипове, филми или телевизионни сериали, когато са интегрирани в системата на автомобила.

Самата технология xPixel не е нова, тъй като Huawei я усъвършенства от няколко години на китайския пазар. Моделът Stelato S9 вече я използва, макар и за приложения като асистент за поддържане на лентата, като показване на цветна линия като насока за маневрата, подобно на асистента за поддържане на лентата в симулаторите на шофиране. Тя може също така да проектира интерактивни игри, предназначени за деца.

Тази технология позволява например да има специфично осветление на пешеходните пътеки, за да се подобри видимостта, в случай че има хора в засенчена зона. Тя може също така да осветява прекъснати линии (особено полезно в дни на силен дъжд) или да проектира ограниченията на скоростта на пътя, както и други препятствия и опасности в реално време.

Първият автомобил, който ще разполага с тази версия на xPixel , способна да показва движещи се изображения, ще бъде Huawei AITO 9 - голям SUV, продаван на най-големия пазар в света. Други автомобили, за които се очаква да внедрят тази технология, са Qijing GT7 shooting brake и Luxeed V9, премиум миниван, разработен в сътрудничество с Chery.