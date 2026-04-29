"Магазин за хората": Решението за закриването ни е прибързано

Въпреки изключително конкурентните цени и високия потребителски интерес във всички магазини, работещи с дружеството „Магазин за хората" през последните месеци, наличностите са осигурени благодарение на организираната от нас логистика. Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано. Това пишат от "Магазин за хората" в своя позиция във връзка с обявеното от министъра на земеделието Иван Христанов закриване на дружеството.

"Връщаме обратно заложените 10 млн. лв. в бюджета. Причината е, че дружеството е на загуба. Заложените приходи за миналата година са били 1,48 млн. лв., но реално те са под 1/3, или 0,42 млн. лв., въпреки че от фирмата са отчели 100% изпълнение на заложените приходи. Единственото устойчиво нещо са заплатите там - 170 хил. лв. за няколко човека от началото на годината. Тези заплати са изплащани от тези 10 млн. лв. и от тях вече са изхарчени около 2 млн", посочи Христанов.

В позицията се посочва още, че за последните месеци са доставени над 500 000 единици стока по магазините и нито за момент те не са оставали без наличност. Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин, пише в позицията.

По повод твърденията за лошо финансово състояние ръководството на „Магазин за хората" съобщава, че към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:

Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро

Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро

Вземания от доставчици: 92 157,42 евро

Активи: 59 924,49 евро

„Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за три месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни", пише ръководството на „Магазин за хората".

От дружеството изразяват съжаление, че е взето решение да се прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент на държавата, който в условията на силен инфлaциoнeн натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на наистина достъпни цени в малките населени места.

Тази сутрин Съветът на директорите на „Магазин за хората" ЕАД подаде заявления за напускане.