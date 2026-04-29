"Магазин за хората" затвори със 110 обекта, екипът даде оставка и оспори министъра: цените в тях били с 20-30% по-ниски (Обзор)

Дружеството беше учредено с 10 млн. лв. 2 млн. отишли за заплати. Останалите 8 млн. се връщат в бюджета

Разпореждам закриването на дружеството “Магазин за хората”, отсече министърът на земеделието и храните Иван Христанов в сряда след заседанието на служебното правителство. И така сложи край на поне една от губещите държавни фирми с шефове с високи заплати, за които разказа в последните си дни на поста.

“Магазин за хората” е на загуба. Заложените приходи за миналата година са били 1,48 млн. лв., но реално изпълнените са под една трета, или 0,42 млн. лв., въпреки че от фирмата са отчели 100% изпълнение. Единственото устойчиво нещо там са

заплатите - 170 хил. лв. за няколко човека от началото на годината”, каза министърът.

И още - за тази година са заложени 37 млн. лв. оборот, а за следващата - 103 млн. лв. Предвиденото увеличение на капитала пък било планирано да се случи чрез външен инвеститор.

По думите му бизнес планът на дружеството е бил изготвен така, че да оправдае първоначалното финансиране от 10 млн. лв. публични средства. Тези пари бяха заложени в Закона за държавния бюджет миналата година, когато дружеството се учреди. Това стана в началото на септември.

От 10 млн. лв. вече са останали 8 млн., които ще бъдат върнати в бюджета. Другите 2 млн. са изхарчени за заплати.

Идеята за създаването на верига държавни магазини, които да предлагат евтини храни с ограничена надценка и само от български производители, беше на лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски.

“От ден първи има петно върху Министерството на земеделието и неговите структури заради “Магазин за хората” и неговия идеолог, който е санкциониран по “Магнитски”. Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато идеологът е летял 33 пъти с частен самолет миналата година”, подчерта Христанов в сряда.

И се обоснова с това, че не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, да “продава галоши и ботуши” и да се меси пряко в икономиката и цените.

Темата коментира и премиерът Андрей Гюров в началото на правителственото заседание, “преименувайки” дружеството на “Магазините на човека”. “Има ли схема за празни рафтове и пълни джобове? Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби на тази верига магазини, създадена за политическо алиби. Докладва ми, че по рафтовете няма стоки, че сметките са на червено, но шефовете си угаждат с хиляди евро заплати, а днес се разбягаха. Това все повече прилича на държавно финансиран експеримент по източване”, заяви Гюров.

Преди правителството да обяви решението си за закриване на дружеството,

неговото ръководство подаде оставка

Мотивът - липса на диалог, на ясна управленска посока и на подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните. Оттам са категорични, че са постигнали резултати и изпълняват заложената стратегия. Отчитат, че дружеството вече има изградена мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места, като още десетки са в процес на договаряне. Проектът осигурявал основни стоки на цени с 20-30% по-ниски от тези в големите търговски вериги, затова било добре инициативата да продължи и занапред.

В позиция, изпратена до медиите непосредствено след изказването на Христанов, от дружеството изразиха своето възмущение, че са научили за закриването на държавната верига от брифинга на министъра. И определиха действията му като прибързани, “тъй като подобни проекти не излизат на печалба за 3 месеца, а и такава цел никога не сме имали”.

“За последните месеци сме доставили над 500 хил. единици стока по магазините и

нито за момент не сме оставали без наличност

Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин”, пише още в позицията.

Съветът на директорите е тричленен. Като представители на държавата бяха включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов. За изпълнителен директор беше определен Николай Петров. Той е бивш оперативен директор на “Билла България”.

По повод изненадващото подаване на оставката им Христанов заподозря теч на информация, тъй като решението за закриване на дружеството било дискутирано в много тесен кръг.

Дружеството се закрива с решение на принципала - в случая министъра на земеделието, съгласно Търговския закон. Назначава се ликвидатор, прави се оценка на всички активи и това, което е останало след ликвидацията, остава за държавата.