Ипотеките растат с по 300 млн. евро на месец, лихвите все още ниски (Обзор)

След влизането в еврозоната потребителските заеми леко поевтиняха

Лихвите по ипотечните кредити остават под 3 процента и през март. В отговор ипотечните заеми нарастват със стъпка от средно 300 млн. евро всеки месец от началото на годината до март, показват данни, които БНБ публикува в сряда.

Централната банка отчита, че през януари

общата сума на заемите за жилище е била

17 млрд. евро,

през февруари те вече са 17,299 млрд., а през март достигат 17,6 млрд. евро.

Общата сума на раздадените ипотеки от началото на годината показва силен старт на този пазар след приемането на еврото, като ръстът е близо 30% в сравнение със същия период на миналата година.

Статистиката показва още, че

всеки шести заем за жилище

се предоговаря

или рефинансира. Средният лихвен процент по ипотеките се е понижил през март с още 0,02 процентни пункта и остава на нива от 2,45%. Годишният процент на разходите по тези заеми след минимално понижение остава 2,77%.

Макар и с малко по-бавни темпове, потребителските заеми също растат, при това с двуцифрени проценти. Към март те са на обща стойност 11,2 млрд. евро.

Средният лихвен процент по потребителските кредити за януари бе малко над 9%, но през февруари рязко падна до 8,45%. През март леко се е повишил до 8,62% но все още остава далеч от летвата от 9 процента.

Най-високи остават лихвите по кредитните карти, които след поредното повишение с още няколко пункта

достигнаха 21,23%

Новите заеми за потребление от началото на годината са 607 млн. евро, като всеки десети заем е предоговорен. Някои от банките съобщиха на клиентите си, че лихвите по потребителски кредити се намаляват с 0,04 пункта поради новата методика за пресмятане след приемането на еврото.

Средната лихва по депозитите продължава да пада, но това не пречи спестяванията в банките да продължават да растат с около 430 млн. евро на месец. Лихвите по депозитите с договорен матуритет твърдо са се отлепили от нулата и са 1,2%.