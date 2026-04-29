Корман Исмаилов: Глобите за наши превозвачи във Франция са нарушение на европейското право

България не оспорва правото на контрол, но налагането на глоби на български автомобилни превозвачи във Франция в нарушение на европейското законодателство, е неприемливо.

Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на двустранна среща с френския си колега Филип Табаро, която се състоя в рамките на Съвета на министрите по транспорт в Кипър, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Българската страна изрази сериозно безпокойство от практиката на френските контролни органи да налагат глоби, без да използват установените механизми за сътрудничество. „Оставаме с впечатление, че националното законодателство се прилага с приоритет над европейското", посочи министърът.

В рамките на разговора бе потвърдено провеждането на експертна онлайн среща в началото на май, инициирана от българската страна, с цел намиране на конкретно решение. Темата е в дневния ред на българските институции вече близо две години, като са проведени множество срещи и е осъществен обмен на официална кореспонденция на двустранно и европейско ниво, но до момента няма реален напредък, съобщава БТА.

По време на срещата министър Исмаилов е получил уверение, че всеки сигнал ще бъде разгледан поотделно и в детайли, както и че френската страна не прилага дискриминация спрямо българските превозвачи.

Френският министър е посочил, че през 2025 г. са проверени 2229 български превозни средства, като не са установени повече нарушения в сравнение с превозвачи от други държави.