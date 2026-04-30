Адреналин в Рила - моторни шейни, кауза и планинска енергия в Мальовица

Мальовица отново намери начин да събере скоростта, природата и емоцията в едно преживяване. В сърцето на Рила, сред тишината на планината и кристалния въздух, районът на Меча поляна се превърна в сцена на едно от най-впечатляващите зимни събития този сезон – надпревара с моторни шейни, която донесе адреналин, но и смисъл.

25 участници от цялата страна излязоха на трасето, за да премерят сили не просто в състезание, а в истински тест за техника, концентрация и контрол. Машини и хора се сляха в динамика, която трудно може да бъде описана – тя се усеща. С всяко ускорение снегът се разкъсваше, а ехото на двигателите отекваше в планината.

В категорията „атмосферни" победата отиде при Елиян Янков Каймаканов, следван от Николай Димитров Георгиев и Радослав Янков Попов. В клас „турбо" най-бърз се оказа Антъни Юри Йовев, пред Георги Валериев Владимиров и Захари Велчев. Наградата за най-атрактивен участник спечели Николай Ангелов – признание, което често тежи повече от класирането.

Но зад скоростта стоеше и кауза. Събитието беше посветено на Фондация „Даная" – организация, която работи за по-добро детско здравеопазване. Събраните 1000 евро ще подкрепят нейната дейност, а от комплекса заявиха, че това партньорство няма да остане еднократно.

Именно този баланс между преживяване и отговорност все по-ясно оформя новия облик на курорта. Мальовица не се опитва да бъде най-шумното място в планината, а най-смисленото. Там, където активният туризъм върви ръка за ръка с идеята за устойчивост, а събитията не просто забавляват, а оставят следа.

И ако адреналинът от моторните шейни е едната страна на преживяването, другата остава непроменена – тишината, която те посреща, когато двигателите замлъкнат. Чистият въздух, широките гледки и усещането, че си далеч от шума на ежедневието.

Точно това прави Мальовица различна. Не просто дестинация за уикенд, а място, където можеш да превключиш – от скорост към спокойствие, от шум към тишина, от събитие към преживяване.