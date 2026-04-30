Акциите на американската технологична компания „Мета" (Meta Platforms) отбелязаха силен спад в цената си в извънборсовата търговия, след като компанията повиши прогнозата си за капиталовите разходи и предупреди за нарастващи правни и регулаторни рискове, свързани с дейността ѝ, предаде Ройтерс.

Компанията майка на „Фейсбук" (Facebook) и „Инстаграм" (Instagram) съобщи, че очаква капиталовите ѝ разходи за 2026 г. да бъдат в диапазона между 125 и 145 млрд. долара, спрямо предходна прогноза от 115 до 135 млрд. долара. Увеличението е сигнал за намеренията на компанията да инвестира допълнителни средства в инфраструктура за изкуствен интелект.

След съобщението акциите на „Мета" поевтиняха с над 6 на сто при удължената търговия, посочи БТА.

Компанията предупреди, че засилващият се правен и регулаторен натиск в Европейския съюз и САЩ може да окаже „значително въздействие върху бизнеса и финансовите резултати" на фона на нарастващата критика към социалните медии по отношение на безопасността на децата.

„Продължаваме внимателно да следим темите, свързани с младежта, като през тази година предстоят допълнителни съдебни дела в САЩ, които могат да доведат до съществени загуби", посочват от компанията.

„Мета" е изправена пред увеличаващ се брой ограничения върху достъпа на тийнейджъри до социалните медии в различни държави, както и пред хиляди съдебни искове от физически лица, общини, щати и училищни организации, които я обвиняват, че създава пристрастяващи платформи с вредно въздействие върху децата.

Сред предстоящите дела са втората фаза на знаков процес в Ню Мексико и дело в Калифорния, което се очаква да постави на изпитание твърденията, стоящи в основата на близо 2000 сходни съдебни иска от училищни организации в САЩ.

Компанията отчете и първия си тримесечен спад в броя на ежедневно активните потребители (DAP), откакто използва този показател. Спадът е обяснен с прекъсвания на интернет в Иран и ограничения върху достъпа до „УотсАп" (WhatsApp) в Русия. Въпреки това броят на ежедневно активните потребители е нараснал с 4 на сто на годишна база до 3,56 милиарда.

Анализаторът Мат Брицман от „Харгрийвс Лансдаун" (Hargreaves Lansdown) посочи, че увеличените капиталови разходи са притеснили инвеститорите, но вероятно реакцията е преувеличена, тъй като отразява по-високи цени на паметите, а не съществена промяна в инвестиционната стратегия.

Резултатите бяха оповестени на фона на планове за преструктуриране на компанията, включително съкращения на персонал, докато главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг ускорява интеграцията на изкуствения интелект в дейността на „Мета". Според информации на Ройтерс се очакват нови съкращения през втората половина на годината.

Компанията също така внедрява нов софтуер за проследяване на дейността на служителите в САЩ, който записва движенията на мишката, кликванията и натисканията на клавиши, с цел обучение на модели за изкуствен интелект.

Финансовият директор Сюзан Ли потвърди съкращенията и заяви, че компанията все още не може да определи оптималния си бъдещ размер. „Има много динамика, тъй като възможностите на изкуствения интелект се развиват бързо", каза тя.

По време на разговора с финансовите анализатори след публикуването на отчета Зукърбърг отбеляза, че малки екипи вече могат да създават продукти с помощта на изкуствен интелект, за които преди са били необходими десетки служители и месеци работа. Той подчерта, че компанията ще инвестира в „най-добрите таланти" и ще оптимизира екипите си.

Към края на март „Мета" имаше 77 986 служители, което е увеличение с 1 на сто на годишна база, но спад спрямо 78 865 души в края на декември.

Въпреки по-високите капиталови разходи компанията запази прогнозата си за общите разходи през 2026 г. без промяна, отчитайки очаквани икономии.

„Мета" отчете приходи за първото тримесечие в размер на 56,31 млрд. долара, над прогнозата на анализаторите от 55,45 млрд. долара, според данни на Ел Ес И Джи (LSEG). За второто тримесечие компанията очаква приходи между 58 и 61 млрд. долара, което е близо до консенсусната прогноза от 59,5 млрд. долара.

Въпреки това резултатите бяха засенчени от по-силното представяне на други технологични компании. „Резултатите на „Мета" отговориха на очакванията, но не успяха да впечатлят инвеститорите, особено на фона на значително по-силните резултати на „Гугъл" (Google)", заяви анализаторът Гил Лурия от „Ди Ей Дейвидсън" (D.A. Davidson). Той допълни, че инвеститорите са обезпокоени от увеличението на разходите без съответно намаление на оперативните разходи.