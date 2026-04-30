„Майкрософт“ очаква силен ръст на облачния бизнес и планира рекордни капиталови разходи

Американският технологичен концерн „Майкрософт" (Microsoft) прогнозира по-силен от очакванията растеж на облачния си бизнес „Азюр" (Azure) и обяви планове за значително увеличение на капиталовите разходи през 2026 г. на фона на засилващата се конкуренция между технологичните компании в областта на изкуствения интелект, предаде Ройтерс.

Компанията очаква приходите от „Азюр" и други облачни услуги да нараснат с между 39 и 40 на сто при постоянни валутни курсове през четвъртото фискално тримесечие. Това би надхвърлило прогнозата на „Визибъл Алфа" (Visible Alpha) за ръст от 36,7 на сто, посочи БТА.

През третото фискално тримесечие приходите на подразделението са се увеличили с 40 на сто на годишна база, което представлява ускорение спрямо ръста от 39 на сто през предходното тримесечие и съответства на консенсусните очаквания на анализаторите.

На този фон по-малкият конкурент „Гугъл Клауд" (Google Cloud), част от „Алфабет" (Alphabet), отчете значително по-висок ръст от 63 на сто, надминавайки очакванията за увеличение от 50,1 на сто, макар и при по-ниска база на приходите.

„Майкрософт" прогнозира общи приходи за четвъртото фискално тримесечие в диапазона 86,7–87,8 млрд. долара, което до голяма степен съответства на средната прогноза на Ел Ес И Джи (LSEG).

Софтуерната корпорация обяви и значително увеличение на капиталовите разходи, като очаква да инвестира около 190 млрд. долара през календарната 2026 г. По данни на „Визибъл Алфа" това равнище е съществено над очакванията на анализаторите за над 150 млрд. долара.

По време на телеконферентен разговор с пазарните анализатори след оповестяването на резултатите финансовият директор Ейми Худ заяви, че около 25 млрд. долара от планираните разходи се дължат на повишените цени на ключови компоненти, включително чипове.

„Оставаме уверени във възвръщаемостта на тези инвестиции предвид сигналите за по-високо търсене и нарастващото използване на нашите продукти", посочи Худ.

Капиталовите разходи през третото фискално тримесечие са се увеличили с 49 на сто на годишна база до 31,9 млрд. долара, но са намалели спрямо 37,5 млрд. долара през второто тримесечие. За текущото четвърто тримесечие компанията прогнозира ново нарастване до около 40 млрд. долара, като около 5 млрд. долара от тази сума отново се дължат на по-високите цени на чиповете.

Компанията отчете, че т.нар. „AI run rate" – показател за очакваните приходи от изкуствен интелект – достига 37 млрд. долара, включително от продажби на инфраструктура към външни партньори като „ОупънЕйАй" (OpenAI), както и от собствените продукти с изкуствен интелект.

В същото време инвеститорите изразяват нарастващи опасения за зависимостта на „Майкрософт" от партньори като „ОупънЕйАй", както и за темпа на внедряване на асистента „Копайлът 365" (Copilot 365) сред корпоративните клиенти.

Броят на потребителите на „Копайлът 365", който се предлага срещу месечна такса от 30 долара, е нараснал до 20 милиона спрямо 15 милиона през януари. Въпреки този ръст продуктът остава с ограничено проникване спрямо общата потребителска база на компанията.

„Фактът, че добавихме 5 милиона абонамента за едно тримесечие със сигурност е много позитивен сигнал", заяви Джонатан Нилсън, вицепрезидент по връзки с инвеститорите.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела отбеляза, че клиентите, които използват „Копайлът", го използват толкова често на седмична база, колкото и услугата за електронна поща „Аутлук" (Outlook), което според него е показател за ангажираността.

За да засили позициите си, „Майкрософт" разширява партньорствата си в областта на изкуствения интелект, като интегрира технологии на „Антропик" (Anthropic) в облачната си платформа и продуктите си.

Компанията също така преразгледа споразумението си с „ОупънЕйАй", като си гарантира 20-процентов дял от приходите на стартъпа до 2030 г., независимо от бъдещите технологични пробиви. Новото споразумение обаче премахва изключителните права на „Майкрософт" да препродава продуктите на „ОупънЕйАй" чрез своя облак.

Това отваря допълнително конкуренцията, като „Амазон" (Amazon) вече предлага модели на „ОупънЕйАй" и инструменти като „Кодекс" (Codex) в своята облачна инфраструктура.

В същото време този ход може да освободи капацитет в облачната инфраструктура на „Майкрософт", която по-рано посочваше ограниченията в ресурсите като фактор за по-бавния ръст на приходите.