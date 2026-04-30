Да поскъпне ли природният газ с 5%, решава КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще определи на днешното си заседание цената на природния газ за месец май. Регулаторът ще разгледа предложението на обществения доставчик "Булгаргаз", което предвижда увеличение с близо 5% спрямо нивата от април.

"Булгаргаз" предлага синьото гориво да се продава през май на цена от 35,98 евро за мегаватчас. В тази стойност не са включени допълнителните разходи за достъп и пренос през газопреносната мрежа, както и акциз и ДДС. За април утвърдената цена е 34,27 евро за мегаватчас.

Предложеното поскъпване се дължи на динамиката на международните газови пазари и промените в цените на основните енергийни ресурси, посочват от "Булгаргаз". В ценовия микс са включени различни източници на доставка, включително дългосрочни договори и количества, закупени от борсови пазари.

Цената на природния газ има ключово значение за топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители, тъй като влияе пряко върху разходите за производство и отопление.