Между 1 и 12 процента месечен ръст в цената на различните горива в България

Цените на горивата в България продължават да се повишават през април, като най-съществен ръст в процентно изражение се отчита при пропан-бутана, а след него при дизеловото гориво, сочат данни на платформата „Фюело" (Fuelo).

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро за литър или с 2,04 на сто. На 1 април той се е продавал по 1,47 евро за литър, докато към момента цената му достига 1,50 евро за литър, като се наблюдава тенденция към стабилизиране, посочи БТА.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща динамика. За месеца цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или с 1,18 на сто – от 1,69 евро за литър в началото на април до 1,71 евро към настоящия момент.

По-съществено увеличение се наблюдава при дизеловото гориво, чиято цена е нараснала с 0,11 евро за литър или с 6,55 на сто – от 1,68 евро до 1,79 евро за литър.

Най-голям ръст в процентно изражение през април е отчетен при пропан-бутана. Цената му се е увеличила с 0,09 евро за литър или с 12,33 на сто – от 0,73 евро на 1 април до 0,82 евро към момента.

При метана също се наблюдава поскъпване, като месечната промяна е 0,06 евро за килограм или 5,26 на сто. В началото на месеца цената е била 1,15 евро за килограм, а към днешна дата достига 1,20 евро за килограм.