„Амазон“ надмина очакванията в облачния сектор заради силното търсене на изкуствен интелект, акциите поскъпнаха

Американският технологичен концерн „Амазон" (Amazon.com) отчете по-добри от очакваните резултати в облачния си бизнес през първото тримесечие, подкрепени от силното търсене на решения, свързани с изкуствен интелект, съобщи Ройтерс.

Приходите на подразделението за облачния бизнес „Амазон уеб сървисис" (Amazon Web Services – AWS) са нараснали с 28 на сто до 37,6 милиарда долара, надхвърляйки средната прогноза на анализаторите за ръст от около 25 на сто, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG). Общите нетни продажби на компанията са достигнали 181,5 милиарда долара.

Акциите на компанията поскъпнаха с близо 4 на сто в следборсовата търговия, посочи БТА.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси заяви, че компанията запазва целта си за инвестиции в изкуствен интелект в размер на около 200 милиарда долара през тази година. По думите му „Амазон" се намира „в необичайно добра позиция" да се възползва от нарастващото търсене на изчислителен капацитет и облачни услуги.

Според анализатори ускоряването на растежа при „Амазон уеб сървисис" е ключовият акцент в отчетените резултати. „Клиентите на компанията все по-активно внедряват нови работни натоварвания, особено в областта на изкуствения интелект", коментира Джеси Коен от „Инвестинг.ком" (Investing.com).

Компанията засили позициите си в сектора чрез разширяване на партньорствата с водещи разработчици на изкуствен интелект, сред които „ОупънЕйАй" (OpenAI) и „Антропик" (Anthropic). „Амазон" предостави най-новите модели на „ОупънЕйАй" u инструмента за програмиране „Кодекс" (Codex) в рамките на „Амазон уеб сървисис", а също така обяви инвестиция до 25 милиарда долара в „Антропик", която от своя страна планира да изразходва над 100 милиарда долара за облачни услуги на компанията през следващото десетилетие.

Капиталовите разходи на „Амазон" за периода до 31 март са достигнали 44,2 милиарда долара, което представлява увеличение с над 76 на сто на годишна база и надхвърля очакванията на анализаторите. Джаси посочи, че значителна част от тези инвестиции ще започне да се възвръща през 2027 и 2028 година.

Компанията прогнозира оперативна печалба за текущото тримесечие в диапазона между 20 и 24 милиарда долара, при средна пазарна оценка от около 22,6 милиарда долара. Очакваните приходи за периода са между 194 и 199 милиарда долара.

В същото време конкуренцията в облачния сектор остава силна. „Алфабет" (Alphabet) отчете ръст от 63 на сто на приходите на „Гугъл Клауд" (Google Cloud) до 20 милиарда долара, което изпреварва динамиката при конкурента си, макар и при по-ниска база.

Общите инвестиции на големите технологични компании в изкуствен интелект се очаква да достигнат около 600 милиарда долара през тази година, което поставя на изпитание търпението на инвеститорите на фона на натиска върху паричните потоци.

Освен в облачния бизнес „Амазон" отчита силен растеж и в рекламното си подразделение, където приходите са нараснали с 24 на сто до 17,2 милиарда долара. Компанията разширява рекламното присъствие в различни услуги, включително платформата „Прайм видео" (Prime Video) и електронната търговия.

В сегмента на търговията на дребно „Амазон" продължава да инвестира в разширяване на доставките в рамките на същия ден и в предлагането на хранителни стоки, за да засили конкурентоспособността си спрямо вериги като „Уолмарт" (Walmart) и „Крогър" (Kroger).

Компанията продължава и оптимизацията на разходите, включително чрез съкращения на корпоративни позиции, като през януари бяха премахнати около 16 000 работни места. Въпреки това общият брой на служителите е намалял едва с около 1000 души спрямо края на предходната година.