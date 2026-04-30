Европейските борси се понижават заради напрежението в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските фондови пазари отчитат понижения в началото на днешните сесии на фона на засилващото се напрежение в Близкия изток и ръста на цените на петрола, докато инвеститорите насочват вниманието си към предстоящите решения на Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд" (Bank of Enland), предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX 600 отчита спад от 0,7 на сто и е напът да приключи седмицата с понижение за втора поредна седмица, ако тенденцията се запази, посочи БТА.

Основните национални индекси също са под натиск. Германският DAX се понижава с 0,9 на сто, а френският CAC 40 – с 1,2 на сто.

Испанският IBEX 35 отчита по-рязък спад – около 6 на сто, след като инвеститорите оценяват предварителни данни за икономическия растеж, според които брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е забавил до 0,6 на сто през първото тримесечие.

Междувременно БВП на Франция не е успял да регистрира ръст през първото тримесечие на годината, сочат предварителни официални данни на националната статистическа агенция „Инсее" (Insee), публикувани днес. Причините за това са слабото вътрешно търсене и силно отрицателният принос на външната търговия, посочва статистическата агенция.

Настроенията на пазарите са повлияни от застоя в преговорите между САЩ и Иран, което засилва избягването на риска. Индексът STOXX 600 затвори в сряда на най-ниското си ниво от три седмици.

В същото време цените на петрола се повишиха с до 7 на сто, достигайки около 125 долара за барел след информации, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде запознат с нови военни варианти за действие срещу Иран.

Инвеститорите очакват и решенията на Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд", които ще бъдат обявени по-късно днес. Пазарните участници до голяма степен прогнозират запазване на лихвените равнища, като се очаква ЕЦБ да даде сигнал за възможно повишение на лихвите през юни на фона на засиления инфлационен натиск, породен от цените на енергията.

Днес има и изобилие от корпоративни новини. Акциите на „Фолксваген" (Volkswagen) поевтиняват с 2,7 на сто, след като германският автомобилен производител отчете рязък спад на печалбата си през първото тримесечие.

За разлика от тях книжата на „Стандард Чартърд" (Standard Chartered) поскъпват с 1,4 на сто, след като банката съобщи за значително увеличение на тримесечната си печалба.

Същевременно френско-италианският автомобилен концерн „Стелантис" (Stellantis) съобщи, че отново е на печалба през първото тримесечие, отчитайки нетна печалба от 377 млн. евро след загуба от 387 млн. евро през същия период на миналата година. Акциите обаче са надолу с 6,65 на сто.

Очакват се и нови икономически данни по-късно днес, включително за инфлацията в еврозоната и предварителни оценки за брутния вътрешен продукт на единната валутна зона.