Stellantis обмисля затварянето на 4 фабрики в Европа

Георги Луканов

В завода в Италия са произвидени над 1 милион Fiat Panda. Снимка: Stellantis

Американо-европейският концерн Stellantis е идентифицирал 4 конкретни фабрики в Европа, които са изложени на риск от затваряне или продажба. Четвъртият по големина автомобилен производител в света, се бори с огромен свръхкапацитет на европейските си монтажни линии. Сред застрашените места са заводите в Рен и Мадрид. Stellantis вече е започнала разговори с потенциални партньори или купувачи, за да запази работни места, съобщава Yahoo Finance.

Представители на китайската компания Dongfeng Motor наскоро посетиха фабрики във Франция и Испания. Китайците разгледаха и заводите на Stellantis в Италия и Германия.

Това може да означава, че китайски модели ще се произвеждат в европейски фабрики в бъдеще. Освен в Рен и Мадрид, се споменава и завода в Касино в централна Италия...

Френското и италианското правителство вече са информирани, че фабриките са излишни. Групата управлява общо 20 завода в Европа и е вторият по големина производител на автомобили на континента след Volkswagen. 

Продажбата на китайската Dongfeng може да е единственият начин да се избегнат затваряния. Китайците обаче със сигурност няма да купят 4 фабрики.

Още от TREND auto

