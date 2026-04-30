Цената на природния газ на хъба TTF е 47 евро за мегаватчас

412
Газопровод. Снимка: Архив Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 47,115 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 47,150 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 46,863 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 30 април, е 46,94 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 46,22 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 46,94 евро за мегаватчас, съобщи БТА.

