Инфлацията във Франция се ускори до 2,2 на сто през април

Инфлацията във Франция, измерена по националната методология, се ускори до 2,2 на сто на годишна база през април след ръст от 1,7 на сто през март, показват предварителни данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания „Инсее" (INSEE), публикувани днес и цитирани от Франс прес и БТА. Този ръст се дължи основно на рязкото поскъпване на енергийните продукти, на фона на по-високите цени на петрола, свързани с конфликта в Близкия изток, посочва статистическата служба. Това представлява увеличение с 1,4 процентни пункта спрямо април 2025 г., когато индексът на потребителските цени е бил 0,8 на сто.

Цените на енергията, и по-специално на петролните продукти, са се повишили с 14,2 на сто през април на годишна база, след ръст от 7,4 на сто през март, в контекста на рязко поскъпване на петрола заради войната в Близкия изток.

На месечна база потребителските цени се повишават за трети пореден месец – с 0,6 на сто през април, след ръст от 1 на сто през март и 0,6 на сто през февруари.

Това се обяснява с поскъпване на услугите, особено на транспорта и настаняването, както и с рязко увеличение на цените на енергията (в частност дизел, бензин и течни горива).

Цените на тютюна и промишлените стоки остават непроменени през същия период.

„Инсее" уточнява, че цените на услугите леко ускоряват растежа си на годишна база, докато цените на храните забавят темпа на увеличение. Цените на промишлените стоки през април спадат малко по-бързо спрямо предходния месец.

Измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение между различните нива на инфлацията в страните от еврозоната, инфлацията във Франция също се ускорява - до 2,5 на сто на годишна база през април след ръст от 2 на сто през март. На месечна база през този месец се очаква потребителските цени да нараснат с 1,2 на сто след увеличение от 1,1 на сто месец по-рано.

По-рано този месец в предварителна оценка Евростат обяви, че годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 2,6 на сто през март - най-високото равнище от средата на 2024 г. и може да достигне 3 на сто през април, според прогнозите на икономисти, анкетирани от компанията „ФактСет" (FactSet).

Окончателните данни за инфлацията във Франция ще бъдат публикувани на 13 май, посочва статистическият институт.

В отделен доклад, публикуван днес, „Инсее" посочва, че заетостта в частния сектор във Франция остава почти без промяна през първото тримесечие на 2026 г., като отчита лек спад от 0,1 на сто на тримесечна и 0,3 на сто на годишна база, допълва АФП. Това означава намаление с около 11 400 работни места, но тенденцията към спад на годишна база се запазва вече пето поредно тримесечие. Въпреки това заетостта остава значително над нивата отпреди пандемията от 2019 г. с ръст от 5,3 на сто. Пазарът на труда остава сравнително стабилен, но без отчетлив динамичен растеж на фона на икономическа несигурност, отчита „Инсее".