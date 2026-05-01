Електрическата версия на BMW X5 ще има пробег над 1000 км!

Документ на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) разкрива техническите параметри на бъдещото BMW iX5 60 xDrive. Електрическата версия на луксозния SUV ще получи батерия с брутен капацитет от 147,8 kWh - най-голямата батерия, която германската марка някога е инсталирала в електрически автомобил. Комбинираната мощност на двата двигателя би трябвало да бъде 424 kW (577 к.с.), а въртящият момент ще надхвърля 800 Nm. Благодарение на новото поколение клетки, пробегът според WLTP измерванията може да мине 1000 км.

Немският портал BimmerToday уточнява, че това са цифри, които автомобилният производител все още не е официално потвърдил. Брутният капацитет от 147,8 kWh значително надвишава настоящия пик на предлагането на BMW, тъй като например голямата батерия в i7 има 105 kWh. Въпреки че нетният използваем капацитет ще бъде по-нисък, оценките сочат стойност от около 141 kWh, това е огромен скок. Задвижването на всички колела се осигурява от два електродвигателя, един на предния и един на задния мост.

Докато BMW iX3 и новият i3 (с пробег около 900 км) използват новата електрическа архитектура Neue Klasse, следващото поколение X5 (с обозначение G65) остава на съществуващата платформа CLAR. Тя е проектирана като така наречената мултиенергийна платформа и включва версии с двигател с вътрешно горене, plug-in хибрид, изцяло електрическо задвижване и водородни клетки.

Новият iX5 обаче използва технологии, разработени за Neue Klasse, включително ново поколение батерийни клетки, които позволяват увеличение на капацитета с почти 26 процента.