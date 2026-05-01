General Motors спира разработването на няколко електрически коли

Георги Луканов

Обновеният Cadillac Escalade. Снимки: Cadillac

Автомобилният гигант General Motors реши да спре разработването на няколко нови електрически автомобила. Вместо това, групата ще удвои фокуса си върху разработването на коли с бензинов двигател.  Решението означава, че следващото поколение електрически версии на Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Hummer и Cadillac Escalade IQ са замразени. Първоначалният план беше да се пуснат нови версии на SUV-ове и пикапи през 2028 г.

Главният изпълнителен директор на GM Кенет Морис признава пред Autonews, че пазарът е труден за разчитане. Автомобилният гигант отказа да даде подробности за точните причини за това решение, но то може да има нещо общо с неотдавнашното премахване на строгите стандарти за разход на гориво в САЩ. В резултат на това електрическите SUV-ове разочароват, като GM продаде само 1400 от Silverado и 1300 от електрическата Sierra от началото на годината.

Дори по-скъпите модели като Hummer и Cadillac Escalade IQ не са хит сред купувачите, като са продадени съответно 1600 и 2000 автомобила.

Променените приоритети засягат особено служителите във Factory Zero в Детройт, където производството е било спирано два пъти през последните три месеца. Броят на смените в завода също е намален от две на само една, което е ясен знак, че търсенето на големи електрически превозни средства е спаднало драстично.

