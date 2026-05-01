General Motors спира разработването на няколко електрически коли

Автомобилният гигант General Motors реши да спре разработването на няколко нови електрически автомобила. Вместо това, групата ще удвои фокуса си върху разработването на коли с бензинов двигател. Решението означава, че следващото поколение електрически версии на Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Hummer и Cadillac Escalade IQ са замразени. Първоначалният план беше да се пуснат нови версии на SUV-ове и пикапи през 2028 г.

Главният изпълнителен директор на GM Кенет Морис признава пред Autonews, че пазарът е труден за разчитане. Автомобилният гигант отказа да даде подробности за точните причини за това решение, но то може да има нещо общо с неотдавнашното премахване на строгите стандарти за разход на гориво в САЩ. В резултат на това електрическите SUV-ове разочароват, като GM продаде само 1400 от Silverado и 1300 от електрическата Sierra от началото на годината.

Дори по-скъпите модели като Hummer и Cadillac Escalade IQ не са хит сред купувачите, като са продадени съответно 1600 и 2000 автомобила.

Променените приоритети засягат особено служителите във Factory Zero в Детройт, където производството е било спирано два пъти през последните три месеца. Броят на смените в завода също е намален от две на само една, което е ясен знак, че търсенето на големи електрически превозни средства е спаднало драстично.