Най-скъпият сериен Range Rover в историята се продава само с персонална покана

Новият Range Rover SV Ultra е най-скъпият и ексклузивен сериен модел в историята на марката до момента. Неговата цена започва от около 437 820 евро, което го поставя значително над стандартния SV модел.

Автомобилът не е наличен за свободно закупуване от всеки. Land Rover лично избира и кани клиенти, които имат право да го купят.

Луксозният кросоувър е оборудван е със системата SV Electrostatic Sound, която включва 21 ултратънки колонки, вградени директно в облегалките за глава и тавана за несравнимо звуково изживяване.

Предлага се с 4,4-литров V8 двигател с мощност до 615 к.с. или като plug-in хибрид (P550e). Ускорението от 0 до 100 км/ч при най-мощната версия е едва 3,7 секунди.

Интериорът включва фурнир от черен брезов масив (Natural Black Birch) с инкрустации, препращащи към архитектурни елементи от Даунинг стрийт 10 в Лондон.