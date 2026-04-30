НСИ: Бизнес климатът в промишлеността, строителството и услугите в България се влошава през април

През април 2026 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1,3 пункта спрямо предходния месец, като намаление на показателя е регистрирано в промишлеността, строителството и в сектора на услугите, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Годината започна оптимистично с ръст на показателя от 4 пункта спрямо декември 2025 г. във всички наблюдавани сектори, показва справка в НСИ. През февруари общият показател на бизнес климата запази приблизително равнището си от предходния месец, а през март бе отчетено намалението му с 3,8 пункта в сравнение с февруари.

Приз април съставният показател „бизнес климат в промишлеността" намалява с 2,6 пункта в резултат на негативните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Бизнес климатът в строителството спада с 2,7 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В търговията на дребно показателят се покачва с 3,1 пункта заради подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията, а в услугите се понижава с 1,6 пункта поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.