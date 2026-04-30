Южнокорейският индекс отчете най-силния си месечен ръст от 3 десетилетия въпреки геополитическото напрежение

Водещият южнокорейски борсов индекс Kospi регистрира най-силния си месечен ръст от януари 1998 г., нараствайки с близо 31 на сто през април, подкрепен от силното представяне на технологичния сектор и засиления интерес към инвестиции в изкуствен интелект, предаде Си Ен Би Си.

Ралито на индекса беше водено основно от големите производители на полупроводници, като „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) и „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix), чиито акции поскъпнаха съответно с около 35 на сто и 60 на сто за месеца. Оптимизмът около бума на изкуствения интелект и очакванията за устойчиво търсене на чипове продължават да подкрепят пазара. По-рано днес „Самсунг електроникс" отчете рязък ръст на печалбата през първото тримесечие, подкрепен от бум в търсенето на чипове за изкуствен интелект, като същевременно предупреди за задълбочаващ се недостиг на доставки през следващите години.

Инвестиционната банка Ейч Ес Би Си (HSBC) повиши оценката си за пазара на Южна Корея от „надценена" на „неутрална", като посочи, че отливът на чуждестранни капитали в предходни периоди е довел до намаляване на рисковете и до разтоварване на пренаселените позиции на пазара. Освен технологичния сектор, като фактори за растеж се открояват и индустрии като съхранение на енергия, корабостроене, отбрана и ядрена енергетика.

Въпреки силното месечно представяне в края на периода пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион се понижиха под натиска на геополитическата несигурност. В рамките на деня Kospi спадна с 1,38 на сто до 6598,8 пункта, а индексът на малките компании Kosdaq се понижи с 2,29 на сто до 1192,35 пункта.

Негативните настроения бяха повлияни от рязкото поскъпване на петрола, който достигна четиригодишни върхове на фона на опасенията от евентуална военна ескалация между САЩ и Иран. Американският президент Доналд Тръмп ще бъде информиран днес за нови планове за потенциални военни действия срещу Иран от командира на Централното военно командване на американските въоръжени сили Брад Купър, предаде новинарският портал "Аксиос". Фючърсите върху суровия петрол тип Брент се повишиха до около 122 долара за барел, след като по-рано временно надхвърлиха 125 долара – най-високото равнище от средата на 2022 г.

На този фон японският индекс Nikkei 225 се понижи с 1,06 на сто, а по-широкият Topix – с 1,19 на сто. В Хонконг Hang Seng отчете спад, докато китайският CSI 300 отбеляза леко повишение. Австралийският S&P/ASX 200 също приключи с понижение - от 0,24 на сто.

В САЩ борсовите индекси приключиха смесено, като Dow Jones Industrial Average отбеляза спад за пета поредна сесия, докато Nasdaq Composite регистрира минимално повишение. Dow затвори със спад от 280,12 пункта, или 0,57 на сто, до 48 861,81 пункта. По-широкият индекс S&P 500 спадна с 0,04 на сто до 7135,95 пункта, а технологичният индекс Nasdaq се повиши с 0,04 на сто до 24 673,24 пункта.

Инвеститорите следят внимателно развитието на конфликта в Близкия изток, решенията на водещите централни банки и корпоративните резултати на технологичните компании. Пазарните участници оценяват и възможните последици от продължително затваряне на Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, което допълнително засилва волатилността на глобалните пазари.