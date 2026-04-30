Икономическият растеж в еврозоната и ЕС се забавя до 0,1 на сто през първото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) в еврозоната и в Европейския съюз е нараснал с по 0,1 на сто през първото тримесечие на 2026 г. на тримесечна база, показва предварителната оценка на европейската статистическа служба Евростат.

Това представлява забавяне спрямо последното тримесечие на 2025 г., когато икономиката отчете ръст от по 0,2 на сто и в двата региона.

Предварителните оценки се основават на непълни данни и подлежат на последващи ревизии, уточняват от статистическата агенция.

На годишна база, спрямо първото тримесечие на 2025 г., икономиката на еврозоната е нараснала с 0,8 на сто, а тази на ЕС – с 1,0 на сто. Това също представлява забавяне спрямо предходното тримесечие, когато бе отчетен ръст съответно от 1,3 на сто и 1,4 на сто.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-висок тримесечен растеж отчита Финландия – 0,9 на сто, следвана от Унгария с 0,8 на сто и Естония и Испания – с по 0,6 на сто. За България данни все още не са налични.

Най-голям спад е отчетен в Ирландия – 2,0 на сто, докато Литва и Швеция регистрират понижения съответно от 0,4 на сто и 0,2 на сто.

На годишна база икономическият растеж остава положителен в повечето държави членки, като отрицателен темп е отчетен само в една страна, сочат данните на Евростат. Става дума за Ирландия, където БВП намалява с цели 6,3 на сто. От статистическата агенция обаче поясняват, че тези данни следва да се тълкуват с повишено внимание, тъй като при изготвянето им може да са използвани нови методологични подходи, които все още са в процес на разработване, или източници на информация, които може да са непълни, включително нови административни данни.

