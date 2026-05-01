Гергьовден е един от най-обичаните празници в българския календар. Денят, който свързваме със Свети Георги Победоносец – покровител на храбростта, земеделието и стадата. 6-и май се приема за граница между пролетта и лятото. Празникът има и символика, свързана с плодородието, здравето и закрилата на дома и животните.

Какво е 6-и май без крехко агнешко месо?

Неизменна част от празника е приготвянето на агнешко месо. То се пече бавно, а семейството се събира около празничната трапеза. В супермаркети „Фантастико“ можете да откриете охладено агнешко месо - родно производство. Българското се познава по синия печат.

Планински агнета и свежо агнешко месо във „Фантастико“

Един от доставчиците на агнешко месо са българската семейна верига е „Бийф Мийт Велинград“ ЕООД. Компанията подбира агнетата с особено внимание от районите на Велинград и Троян, които са с утвърдени животновъдни практики.

„В нашето предприятие залагаме на планински агнета, отглеждани в естествена среда. Не замразяваме месото, защото вярваме, че свежестта е ключова за добрия вкус. Клиентите на „Фантастико“ могат да се насладят на прясно агнешко месо. Организираме доставките така, че продуктът да стигне до супермаркетите в рамките на 24 до 48 часа след излизането му от кланицата“, казва Йордан Коцев, собственик на „Бийф Мийт Велинград“ ЕООД. Той съветва потребителите да обръщат внимание на цвета на месото при покупка, като допълва: „Прясното агнешко трябва да бъде с бледорозов цвят – това е сигурен знак за качество и свежест".

Сготви фантастично агнешко с дроб сарма по рецепта на шеф Никола

Шеф Никола дава идея за рецепта с агнешко, от която ще си оближете пръстите.

Необходими продукти за агнешкото:

1 агнешки бут или плешка

250 г кисело мляко

10 г сух джоджен

20 г червен пипер

40 г сол

За дроб сармата:

1 агнешки комплект

1 кг ориз

2 л вода или бульон

500 г лапад

250 г гъби

1 връзка пресен лук

1 връзка пресен чесън

1 връзка див чесън

1 връзка пресен джоджен

2 глави стар лук

1с.л. червен пипер

бахар

дафинов лист

черен пипер

сол

За да приготвите маринатата, смесвате всички продукти за приготвяне на агнешкото, разбърквате и намазвате добре месото. Най-добре е да го мариновате от предишната вечер.

Агнешкият комплект се слага да се вари с бахар, дафинов лист, черен пипер и сол за около 40-60 минути. През това време нарязвате всички зеленчуци и подправки. Почиствате и нарязвате на кубчета вече сварените дреболии. Запържвате ги в олио до златисто и добавяте нарязания лапад и половината зелени листа на пресните подправки. В отделен съд запържвате стария лук и белите части на пресния лук, както и чесъна. Запържвате и гъбите, добавяте ориза, готви се минута, добавяте червения пипер и сипвате водата или бульона. Изчаквате да кипне, след което прехвърляте всичко в съда за печене. Разпределяте равномерно и слагате бута отгоре. Пече се с фолио за 30 минути на 220 градуса, след което трябва да намалите градусите на 180 и печете още два часа и половина. Ако бутът е голям, може да отнеме още час. Когато месото е добре сготвено, махате фолиото и печете още 30-40 минути.

В брошурата на „Фантастико" ще откриете много предложения на готови ястия за Гергьовден. На кулинарния щанд в обекти на компанията можете да се насладите на готова агнешка дроб сарма, както и зелена салата с варено яйце. За клиентите, които търсят нещо различно от агнешко, компанията е приготвила свински и пилешки предложения, които отново можете да откриете на щанда с готови ястия.

Според данните на Националния статистически институт за 2025 година най-често срещаното име в България е Георги. Повече от 138 хиляди мъже у нас носят това име и празнуват имен ден. В супермаркети „Фантастико“ ще откриете много предложения за всички, които трябва да почерпят за здраве.

Сладък финал на празника

