С над 27 процента поевтинява токът за българския бизнес за утре

Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 27,44 процента

При средна цена от 62,34 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата, цитирани от БТА. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 1 май.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 85,92 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 27,44 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 18,93 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 105,75 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 859,53 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 85,20 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 89,73 евро (без ДДС) за мегаватчас.

