От утре започва да се прилага временното търговско споразумение между ЕС и Меркосур

От утре – петък, 1 май 2026 г., започва да се прилага Временното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. По този повод утре председателят Фон дер Лайен ще участва заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща във видеоконференция с лидерите на Меркосур, съобщава Европейската комисия (ЕП).

Споразумението постепенно ще премахне вносните мита върху над 91% от европейските стоки, изнасяни за пазара на Меркосур с над 700 милиона потребители. То ще донесе непосредствени ползи за компаниите, работещите и гражданите на ЕС. От утре се премахват или съществено намаляват митата върху ключови сектори на европейския износ – автомобили, фармацевтични продукти, вино, спиртни напитки и маслиново масло.

Митата се премахват или намаляват и за земеделските стопани и производители на храни, което ще направи тяхната продукция по-конкурентоспособна на пазарите в Меркосур. Очаква се споразумението да увеличи износа на селскостопански хранителни продукти от ЕС за региона с 50%. Първите тарифни квоти и намаления влизат в сила от 1 май. В същото време чувствителните сектори на европейската хранително-вкусова промишленост се ползват от защита чрез внимателно калибрирани тарифни квоти и безпрецедентен предпазен механизъм със засилен контрол. Повече за ползите за износителите на селскостопански хранителни продукти ще намерите на този сайт.

Временното прилагане на споразумението премахва и техническите пречки пред търговията – започват да се прилагат правилата за оценяване на съответствието и за етикетиране. Пазарите на обществени поръчки ще се отворят, което ще позволи на европейските компании да участват в търгове за държавни поръчки при равни условия с местните конкуренти. За износителите на услуги в сектори като финанси, информационни технологии и транспорт ще има по-ясни правила за лицензиране, недискриминационни процедури и движение на работници. Очаква се до 2040 г. годишният износ на ЕС за Меркосур да се увеличи с 39% и да достигне стойност от 50 млрд. евро. Повече за ползите за износителите на стоки и услуги вижте на тази страница.

