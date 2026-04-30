България е страната в еврозоната с най-ниска безработица през март, сочат най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. Равнището на безработица в еврозоната през март 2026 г. се е понижило с 0,1 процентен пункт до 6,2 на сто спрямо нивото от февруари. На годишна база показателят също отбелязва спад с 0,1 пр. п. спрямо март 2025 година (6,3 на сто).

В Европейския съюз равнището на безработица остава непроменен през март 2026 г. на ниво от 6 на сто. Показателят е без промяна както спрямо предходния месец (февруари), така и отнесено към същия месец на 2025 година.

По оценка на Евростат общо 13,226 милиона души в ЕС са били безработни през март 2026 г., като от тях 10,984 милиона са в страните от еврозоната. Графика: Евростат

На месечна база броят на безработните е намалял с 25 000 в ЕС и с 63 000 в еврозоната спрямо февруари 2026 година.

В сравнение със същия месец на 2025 г. безработицата е намаляла с 24 000 души в ЕС и със 170 000 в еврозоната.

Равнището на безработица в България през март е на ниво 3,2 на сто, също както през февруари, и остава, както и през януари, най-ниско сред страните от еврозоната. На ниво ЕС пред страната ни е само Чехия (3,1 на сто).

Страните с най-висока безработица в ЕС са Финландия (10,4 на сто), Испания (10,3 на сто), Гърция (9 на сто) и Швеция (8,7 на сто).

По отношение на младежката безработица през март 2026 г. в Европейския съюз без работа са били 2,978 милиона души на възраст под 25 години, като 2,354 милиона от тях - в еврозоната.

Равнището на младежката безработица в ЕС достига 15,4 на сто през март 2026 г., спрямо 15,3 на сто месец по-рано. В еврозоната показателят остава без промяна на ниво от 14,9 на сто.

На месечна база младежката безработица се е увеличила с 19 000 души в ЕС и е намаляла със 17 000 души в еврозоната. В сравнение със същия месец на 2025 г. е отчетено увеличение с 44 000 души в ЕС, докато в еврозоната се наблюдава спад от 26 000.

За България Евростат отчита младежка безработица през март от 12,5 на сто, на същото равнище както през предходния месец. През третия месец на 2025 г. младежката безработицата у нас бе 11,6 на сто.

През март 2026 г. равнището на безработица сред жените в ЕС е 6,2 на сто, без промяна спрямо февруари, докато при мъжете е 5,7 на сто – спад с 0,1 пр. п. спрямо предходния месец.

В еврозоната равнището на безработица е било 6,5 на сто, а при мъжете - 6 на сто, като и двете стойности остават непроменени спрямо февруари.

За България равнището на безработица при жените през март възлиза на 2,9 на сто, без промяна спрямо февруари, но представлява спад спрямо отчетените през същия месец на 2025 г. 3,3 на сто.

Равнището на безработица сред мъжете в страната ни през март е 3,5 на сто, което е лек ръст спрямо отчетените през февруари 3,4 на сто и остава без промяна спрямо същия месец на 2025 г.