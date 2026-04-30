ЕЦБ остави лихвите без промяна въпреки ускоряването на инфлацията в еврозоната

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да не променя размера на основните лихви, съобщава институцията. Решението е взето на фона на покачващата се инфлация в еврозоната в резултат на ефектите от конфликта в Близкия изток.

Нивата на лихвите по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение, се запазват на съответно 2 на сто, 2,15 на сто и 2,40 на сто. Така равнището на лихвените проценти остава без промени от близо година, тъй като за последно ЕЦБ взе решение за промяна на нивата през юни 2025 година.

От ЕЦБ посочват, че войната в Близкия изток доведе до рязко покачване на цените на енергията, което подхрани инфлацията и оказа негативно влияние върху икономическите настроения. Последиците от войната за средносрочната инфлация и икономическата активност ще зависят от интензивността и продължителността на шока при цените на енергията, както и от мащаба на косвените и вторични ефекти. Колкото по-дълго продължава войната и колкото по-дълго цените на енергията остават високи, толкова по-силно вероятно е въздействието върху общата инфлация и икономиката, пише в съобщението, разпространето след заседанието.

От централната банка на еврозоната заявяват, че управителният съвет продължава да е в добра позиция да се справи с настоящата несигурност. Еврозоната навлезе в този период на рязко покачване на цените на енергията при инфлация около целевото ниво от 2 на сто, а икономиката демонстрира устойчивост през последните тримесечия. Дългосрочните инфлационни очаквания остават стабилни, въпреки че краткосрочните инфлационни очаквания отбелязаха значително повишение.

От ЕЦБ подчертават, че Управителният съвет ще следи отблизо ситуацията и ще прилага подход, зависещ от данните и определян на всяко заседание, за да определи подходящата ориентация на паричната политика. По-конкретно, решенията му относно лихвените проценти ще се основават на оценката му за перспективите пред инфлацията и свързаните с нея рискове, в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, както и на динамиката на базовата инфлация и силата на трансмисията на паричната политика. Управителният съвет не поема предварителни ангажименти за конкретна траектория на лихвените проценти, се добавя в съобщението.

Решението на ЕЦБ съвпадна с очакванията на пазарите, които прогнозираха, че основните лихви няма да бъдат променени на априлското заседание на институцията. Анализаторите очакват обаче, че това може да се случи на заседанието по парична политика през юни заради ефектите върху инфлационните процеси в еврозоната, предизвикани от конфликта в Близкия изток.

Според публикуваните днес предварителни оценки на европейската статистическа служба Евростат се очаква годишната инфлация в еврозоната да нарасне до 3 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март.

Вчера Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ взе решение да остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5-3,75 на сто, отговаряйки на очакванията на пазарите. Днес "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) обяви, че също запазва равнището на основния си лихвен процент на ниво 3,75 на сто.