ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България на победа от втора титла пор...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22764857 www.24chasa.bg

Гергьовден в Lidl: прясно агнешко на цени, по-ниски от миналогодишните

21032

За предстоящия Гергьовден клиентите на Lidl ще открият прясно агнешко месо на цени, по-ниски от тези в магазините на веригата за празника миналата година.

Разнообразие от разфасовки за всеки вкус

Ритейлърът е подготвил над 100 тона прясно агнешко месо. Асортиментът е внимателно подбран, за да отговори на нуждите на всяко домакинство. Предложенията включват:

  • Прясно агнешко месо с кост (опаковка ≈ 1 кг) – на цена от 9,19 € или 17,97 лв./ кг;
  • Прясна агнешка предна четвъртина (опаковка ≈ 2.2 кг) – на цена от 10,19 € или 19,93 лв./ кг;
  • Прясна агнешка задна четвъртина (опаковка ≈ 2.2 кг) – на цена от 10,99 € или 21,49 лв./ кг;
  • Пресни агнешки котлети (изчистени и нарязани поединично, опаковка ≈ 1.1 кг) – на цена от 13,49 € или 26,38 лв./ кг.

Гарантирана свежест и контрол на качеството

Изброените агнешки продукти на Lidl, както и по-голямата част от останалите в категорията прясно месо и риба, са опаковани в специална защитна атмосфера. Тази технология е от ключово значение, тъй като предпазва месото от външни замърсявания и запазва неговата свежест, цвят и вкус за по-дълго време.

Допълнителна сигурност за потребителите дава фактът, че месото, което веригата предлага, преминава през стриктен контрол и притежава сертификат за качество от SGS – световният лидер в областта на независимия контрол и сертификация.

Запазването на цените на агнешкото месо под нивата от миналата година е целенасочено усилие, с което Lidl затвърждава своя ангажимент за подкрепа на домакинствата. Тази стъпка е част от последователната политика на веригата да предлага качествени продукти при достъпни условия, допълнена от постоянни седмични намаления, месечни кампании с отстъпки и изгодни оферти в приложението Lidl Plus.

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)