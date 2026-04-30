Печалбата на банките у нас се увеличава със 7,7% в края на март

Печалбата на банковата система у нас възлиза на 490 млн. евро към 31 март, което е с 35 млн. евро (7,7 процента) повече от реализираната за същия период на 2025 г., съобщават от БНБ.

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 март е 15,1 млрд. евро, с 82 млн. евро (0,5 процента) по-малко спрямо края на декември 2025 г.

Начислените за първите три месеца на тази година разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 149 млн. евро при 64 млн. евро за същия период на 2025 г.

През първото тримесечие на годината активите на банковата система нарастват с 3,4 млрд. евро (3 процента) и в края на март са 119,5 млрд. евро.

Отношението на ликвидно покритие в края на март е 278,6 процента (280,6 процента в края на декември 2025 г.). Ликвидният буфер е 35,9 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12,9 млрд. евро (при 35,1 млрд. евро ликвиден буфер и 12,5 млрд. евро нетни изходящи ликвидни потоци към 31 декември).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 5,2 млрд. евро (7 процента) и в края на март достигат 79,3 млрд. евро. Вземанията от кредитни институции нарастват с 2,6 млрд. евро (29,2 процента) до 11,7 млрд. евро.

Брутният кредитен портфейл (в който влизат нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и "Държавно управление") през тримесечието се увеличава с 2,6 млрд. евро (4 процента) до 67,6 млрд. евро. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 1 млрд. евро (3,5 процента), а за домакинства - с 1,2 млрд. евро, или с 4,2 процента (в това число с 964 млн. евро кредитите, обезпечени с жилищен недвижим имот). Увеличават се и кредитите за сектор „Държавно управление“ - с 254 млн. евро (32,4 процента), а тези за други финансови предприятия - с 60 млн. евро (1,2 процента).

Депозитите в банковата система нарастват и през първото тримесечие на 2026 г., като увеличението е с 2,4 млрд. евро (2,5 процента), а размерът им в края на март достига 99,8 млрд. евро. От БНБ отбелязват, че основен принос за това е растежът на депозитите на домакинства - с 1 млрд. евро (1,8 процента), и на кредитни институции - с 950 млн. евро (10,7 процента). Увеличават се също депозитите на нефинансови предприятия (с 330 млн. евро или 1,2 процента) и на сектор „Държавно управление“ (с 494 млн. евро или 26,7 процента). Намаление е отчетено при депозитите на други финансови предприятия - с 390 млн. евро (15,5 процента).

Данните показват, че брутните необслужвани кредити и аванси в края на март са 2,2 млрд. евро и спрямо края на декември 2025 г. се увеличават с 223 млн. евро (11,1 процента). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 2,82 процента (2,72 процента в края на декември 2025 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на първото тримесечие на годината е 1,1 млрд. евро, със 114 млн. евро (12 процента) повече спрямо края на декември 2025 година. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите в края на периода е 1,37 процента (1,31 процента три месеца по-рано).