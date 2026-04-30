Лагард: Икономическата ситуацията в еврозоната няма нищо общо със "стагфлация"

Икономическата ситуация, в която се намира еврозоната в момента, няма нищо общо със "стагфлация", каза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард на пресконференция, последвала края на двудневното заседание на институцията, на което бе взето решение водещите лихви да бъдат оставени без промяна.

По думите на президента на ЕЦБ думата "стагфлация" се свърза с икономически събития, наблюдавани през 70-те години на миналия век, но няма нищо общо с настоящата икономическа реалност, тъй като ситуацията е съвсем различна.

"Ние не прилагаме "стагфлацията", този ефектен термин, към обстоятелствата, в които се намираме, защото наистина смятаме, че тя е свързана със ситуацията от 70-те години", каза Лагард, посочвайки, че тогава е наблюдаван дълъг период на ускорена инфлация и висока безработица, което в наши дни не е така.

Лагард бе категорична, че този термин трябва да си остане в 70-те години, тъй като понастоящем се наблюдават понижени очаквания за икономическия растеж и ускоряване на инфлацията, което не може да се определи като "стагфлация" или "рецесия".

"Наблюдаваме забавяне на растежа през 2026 г., но в момента не се намираме в стагнация, да не говорим за рецесия", каза ръководителката на ЕЦБ.

Кристин Лагард обясни, че решението за запазване на равнището на основните лихвени проценти е било взето единодушно, но след подробен дебат, допускащ вероятността за затягане на паричната политика още този месец.

Тя ясно указа, че ЕЦБ ще следи внимателно икономическите процеси, когато дойде време да вземе решение относно паричната политика на следващото заседание на Управителния съвет, насрочено за месец юни.

"Това беше наистина задълбочено обсъждане на паричната политика, резултатът от което е единодушно решение да се оставят трите лихвени процента без промяна. Това е информирано решение, основано на недостатъчна информация. Това се дължи на факта, че макар и твърдите данни да са в общи линии в съответствие с нашата прогноза и с това, което обсъдихме тук през март, съществува такава несигурност, че трябва да разберем и да преразгледаме всичко това на следващото ни заседание по паричната политика", каза Лагард, посочвайки че времето до тогава ще бъде достатъчно да се съберат всички налични данни с цел взимането на правилното решение относно паричната политика.

Лагард посочи, че ЕЦБ не иска нито да избързва, нито да се забавя прекалено много с решение в посока вдигане на лихвите.

Президентът на ЕЦБ заяви, че институцията е решена да върне инфлацията към заложената цел от 2 на сто, като лихвените проценти остават най-добрият инструмент за влияние върху инфлационните процеси. ЕЦБ през следващите шест седмици ще следи и наблюдава внимателно данните, на база на които ще вземе решението си за посоката на паричната политика на заседанието през юни. По думите й, при анализа на наличните към момента данни ЕЦБ не е открила вторични ефекти върху икономиката от кризата в Близкия изток.

"Нещата могат да се променят към добро или към лошо. Но едно е сигурно - решени сме да върнем инфлацията до 2 процента в средносрочен план", каза Лагард.

В речта си Лагард посочи, че рисковете пред перспективите за растеж са насочени към понижение. Войната в Близкия изток продължава да представлява риск за икономиката на еврозоната, като допринася за нестабилността в глобалната политическа среда. Продължителното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-голямо и по-продължително покачване на цените на енергията, отколкото се очаква в момента. Тези фактори биха довели до намаляване на доходите и биха направили фирмите и домакинствата по-малко склонни да правят инвестиции и разходи, каза тя.

По отношение на рисковете за инфлационните перспективи Лагард заяви, че те са насочени към повишение. Ако цените на енергията се повишат повече и за по-дълъг период, отколкото се очаква в момента, инфлацията в еврозоната ще нарасне още. Тази тенденция би могла да се засили и да стане по-устойчива, ако по-високите цени на енергията окажат по-голямо от очакваното отражение върху другите цени и заплатите, ако в отговор на това се повишат дългосрочните инфлационни очаквания или ако глобалните вериги на доставки бъдат нарушени в по-широк мащаб, каза тя.