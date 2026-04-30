43 семейства в Пещера с нов шанс след дарение на "Биовет" АД

Компанията финансира закупуването на 19,2 дка терени под домовете на хората

Партньорство между бизнеса, гражданския сектор и местната власт превръща дългогодишен проблем в реално решение. 43 семейства в Пещера са с нов шанс след дарение на “Биовет”, член на КРИБ, осъществено благодарение на Кирил Домусчиев – единия от крайните действителни собственици на “Биовет” и председател на неговия надзорен съвет.

На 30 април 2026 г. “Биовет” АД дари 19,2 декара земя, с което постави началото на решение на дългогодишен проблем в квартал “Пирин” в Пещера. Началото на инициативата беше поставено по време на церемония в хотел “Интерконтинентал София” на 17 септември 2025 г., където “Биовет” АД, фондация “Америка за България”, фондация “Тръст за социална алтернатива” и фондация “Фонд за инвестиции в общността - Пещера” обявиха ангажимента си към дългосрочното развитие на квартала и подписаха споразумението, което направи дарението възможно.

Този принос създава реална възможност за 43 семейства да придобият земята под домовете си и да уредят статута на своята общност, като по този начин се улеснява приобщаването им в градската среда. Това е повече от един формален акт и е важна стъпка към по-голяма сигурност, достойнство и дългосрочни възможности за семействата в квартала.

Този важен напредък е резултат от съвместните усилия на “Биовет” АД и фондациите. Заедно те показват, че когато бизнесът, гражданските организации и местната власт работят в партньорство, могат да се намерят реални и устойчиви решения на сложни социални проблеми. Инициативата е резултат от над десет години работа на “Тръст за социална алтернатива” по разработването на модел за урегулиране на неформални квартали и разширяване на достъпа до законни жилища и собственост с фокус върху ромските общности. Пещера се превръща в пример как координираните действия между различни участници могат да доведат до реална промяна.

В продължение на десетилетия много семейства в квартал “Пирин” живеят в несигурност - без ясен статут на домовете си и без стабилна перспектива за бъдещето. Дарението на “Биовет” променя тази реалност и създава условия за конкретни действия. В следващия етап “Фонд за инвестиции в общността - Пещера” и “Тръст за социална алтернатива” ще работят съвместно с община Пещера и местните жители за изготвяне на подробен устройствен план. Това ще даде възможност на семействата да придобият своите парцели и да уредят статута на домовете си - ключова стъпка към повече сигурност, по-добри условия за децата и устойчива основа за развитие на цялата общност.

Ангажиментът на “Биовет” АД не приключва с дарението. Дружеството ще продължи да участва в консултативен съвет заедно с партньорите, за да подкрепя прозрачността и устойчивото изпълнение на инициативата. Този подход показва нещо важно - когато бизнесът се включва не само като дарител, а като дългосрочен партньор, въздействието е значително по-голямо. Средствата от бъдещата продажба на парцелите ще бъдат реинвестирани в нови инициативи в квартал “Пирин” и други общности, като така ще се разширяват възможностите и в бъдеще.

Случващото се в квартал “Пирин” показва ясно какво е възможно, когато бизнесът, гражданският сектор, местната власт и хората работят заедно за обща цел. Това е пример за партньорство, което не просто решава проблеми, а създава трайна социална и икономическа промяна.

