Индексите на Уолстрийт се движат възходящо

Основните индекси на Уолстрийт са предимно на положителна територия след началото на днешната сесия на фона на нова вълна от корпоративни резултати, най-вече на технологични компании и данните за американската икономика, подчертаващи последствията от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average нарасна с 516,66 пункта или 1,06 на сто до 49 378,47 пункта.

По-широкият S&P 500 прибави 25,17 пункта или 0,35 на сто до 7161,12 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq наддаде с 10,101 пункта или 0,04 на сто до 24 683,341 пункта.

Четири компании от „Великолепната седморка“, както са известни американските технологични гиганти, публикуваха финансовите си резултати вчера след затварянето на Уолстрийт, като големият печеливш е „Алфабет“ (Alphabet).

Компанията майка на „Гугъл“ (Google) надмина очакванията с резултатите си през първото тримесечие благодарение на революцията в областта на изкуствения интелект.

Нетната ѝ печалба е нараснала почти двойно до 62,6 милиарда долара. Печалбата на акция е достигнала 5,11 долара, което е доста над консенсусната оценка от 2,78 долара, на анализаторите от „ФактСет“ ( FactSet)

Акциите на “Алфабет“ се търгуват със 7,7 нагоре.

„Мета“ (Meta) от своя страна e санкционирана заради увеличение на и без това високите си капиталови разходи.

Компанията собственик на „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram) възнамерява да изразходва между 125 и 145 милиарда долара тази година, предимно за изкуствен интелект. Предишният ѝ диапазон на разходите, обявен през януари, беше от 115 до 135 милиарда долара.

Тази информация засенчи силните резултати на групата за първото тримесечие и доведе до спад на акциите ѝ с 9,6 на сто.

Пазарът не реагира положително и на резултатите на „Амазон“ (Amazon) и „Майкрософт“(Microsoft), като ценните им книжа поевтиняха съответно с 1,57 на сто и 4,8 на сто.

За сметка на това акциите на производителя на полупроводници "Куалком" (Qualcomm) скочиха с 18,9 на сто, тъй като инвеститорите приеха положително оптимизма на главния изпълнителен директор Кристиано Амон относно възстановяването на бизнеса със смартфони и възможностите за центрове за данни, което засенчи слабата прогноза за третото тримесечие.