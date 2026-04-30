Руските "Лукойл" и "Газпром" обявиха увеличаване на печалбите

Чистата печалба на руския концерн "Лукойл" през първото тримесечие на 2026 г. е скочила почти четирикратно до 61,8 млрд. рубли, предаде ТАСС.

През същия период на миналата година печалбата на компания е била 16,3 млрд. д., което означава годишно увеличение от 3,8 пъти.

Приходите са спаднали с 10,4 процента до 523,07 млрд. рубли, а брутната печалба се е увеличила повече от два пъти до 124,8 млрд. рубли. Печалбата преди облагане с данъци е нараснала повече от 4 пъти до 87,7 млрд. рубли.

Газовият гигант "Газпром" също днес обяви годишно увеличаване на чистата печалба за 2025 г., разпределима сред акционерите, със 7 процента - до 1,307 трлн рубли спрямо 1,219 трлн. рубли.

Приходите на холдинга възлизат на 9,771 трлн. рубли, което представлява спад от 9 процента.

Печалбата на "Газпром" през четвъртото тримесечие на 2025 г. възлиза на 189,5 млрд. рубли спрямо 228,7 млрд. рубли година по-рано, а приходите – на 2,6 трлн. рубли спрямо 3,22 трлн. рубли, съобщава БТА.

Общият дълг на групата "Газпром" нарасна с 0,3 процента в сравнение с показателя в края на 2024 г. – до 6,74 трлн. руб. При това нивото на дълговото бреме на "Газпром" по резултатите за 2025 г. по показателя чист дълг/EBITDA се е увеличило до 2,07 от 1,83 в края на 2024 година.